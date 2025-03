Patty Pravo e il rapporto con le droghe

Nella vita della nota cantante non sono mancate le avventure ed esperienze anche sopra le righe, come quella con le droghe. In passato infatti l’artista, nel corso di una intervista rilasciata a Belve, ha rivelato alcuni passaggi salienti della sua vita, tornando sui momenti con le droghe. Scendendo nel dettaglio, Patty Pravo ha confessato di averne fatto uso in larga scala, anche se alcune non riesce proprio a concepirle:

Gianluca Pea, chi è l'ex marito di Pamela Petrarolo e le figlie/ "Dopo la separazione sono rinata"

“Provo disprezzo per la cocaina, non mi piace chi la usa. L’LSD può aiutare la mente ad aprirsi, io queste cose le ho fatte dal ’70 all’80. Le ho provate tutte, l’eroina no. Con l’anfetamina sei sveglio, hai molta vitalità. Mi sono divertita” ha ammesso Patty Pravo che nel corso della sua vita è stata anche in carcere, altro evento che l’ha segnata profondamente. La stessa esperienza con la droga portò Patty Pravo a una breve reclusione in carcere.

Lorenzo Spolverato innamorato di Helena e non di Shaila al Grande Fratello?/ Video choc: “Sceglierei te…”

Patty Pravo e l’esperienza in carcere: “Ho conosciuto persone speciali in carcere”

Diversi anni fa Patty Pravo ha vissuto da vicino anche un’altra avventura molto complessa, ma che riesce a ricordare anche attraverso dei momenti piacevoli vissuti. Patty Pravo, sempre parlando a Belve, rievocando il periodo in galera ha confessato cosa le è accaduto nei tre giorni vissuti in carcere diversi anni fa:

“Ho conosciuto una realtà e delle persone meravigliose. Avevo una carcerata come vicina che al mattino mi faceva il caffè” le parole della cantante che ha sottolineato l’avventura vissuta. Curioso aneddoto riguardo la sua reclusione, Patty Pravo ha raccontato anche di aver fatto comunella con le detenute di quel periodo, intonando con loro uno dei suoi più grandi successi: “Ricordo che ho cantato con loro Ragazza triste” ha ammesso l’artista

Eleonora Cecere, chi è: "Nella vita mi sono dovuta sudare tutto"/ "Provini? Nessun regalo"