Musica e non solo, la vita di eccessi di Patty Pravo: “Ho provato ogni cosa”

Ottant’anni e non sentirli. Patty Pravo si gode la vita, con la sua musica ed un vissuto che racconte esperienze al limite. L’artista italiana, icona della musica degli anni sessanta e settanta, non ha mai fatto mistero di aver “provato di tutto” nella vita. In una recente intervista a Verissimo, la cantante ha rivendicato con orgoglio la libertà e l’indipendenza con cui ha sempre affrontato e vinto ogni sfida.

Patty Pravo, mariti, i 5 matrimoni e perchè non ha avuto figli/ "Li ho voluti solo con una persona"

“Sono una persona che ha vissuto intensamente con libertà”, ha confidato su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin. In effetti dal fumo alle droghe, dalla trigamia al carcere, Patty Pravo ha avuto le sue gatte da pelare. “Ho provato tante droghe ma sono in perfetta salute”, aveva invece detto in una intervista a Belve. Mai banale, l’artista ottantenne non si è nascosta dietro un dito e ha confessato tutto, assicurando però di non aver mai ceduto alla tentazione di droghe pesanti. A suo dire, Patty avrebbe sempre mantenuto il controllo della situazione, senza perdere la bussola o la lucidità.

Riccardo Fogli, chi è: "Lasciai i Pooh per amore di Patty Pravo"/ "Segreto impossibile da mantenere"

Patty Pravo si racconta tra vita privata e azzardi al limite: “Carcere fu cosa assurda”

“Cocaina ed eroina no perché volevo divertirmi”, ha ribadito Patty Pravo. Droghe e non solo, il carcere è stata un’altra esperienza che ha segnato la vita della cantante, benché sia stata reclusa per pochi giorni, a causa di possesso di hashish e marijuana. “Era una cosa così assurda che l’ho presa sul ridere”, ha confidato Pattry Pravo.

Nel salotto di Verissimo, l’artista si è lasciata andare anche ad alcune confessioni amorose, confermando di essere stata anche trigama negli anni ottanta. Una storia che ha destato scalpore, ma Patty Pravo fa spallucce e guarda oltre con leggerezza, come ha sempre fatto. “Sono stata sposata tre volte contemporaneamente”, ha detto la cantante, parlando di Franco Baldieri, Paul Martinez e Jack Johnson. Tutti grandi amori che la cantante ha dimenticato da un bel pezzo. Oggi non è chiaro se la Patty Pravo abbia un fidanzato, ma avrebbe una frequentazione con Simone Folco, compagno di quarantaquattro anni più giovane.

Patty Pravo a Verissimo: "Sono diventata amica di Madonna"/ I miei matrimoni? Ho provato tutto"