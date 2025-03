Gli amori di Patty Pravo, la cantante e le storie finite

Dal punto di vista sentimentale nella vita di Patty Pravo non è mancato niente, la cantante infatti ha vissuto ben cinque matrimoni, tutti però sfortunati e finiti male. La nota artista, la cui storia d’amore più celebre è stata senza dubbi quella con il collega Riccardo Fogli, che ai tempi lasciò i Pooh proprio per vivere la storia d’amore con Patty Prato.

Emanuela Orlandi, retroscena su documenti Sismi/ Dai segreti di papà Ercole alla trattativa su Ior-Ambrosiano

Il primo amore di Patty Pravo è stato quello con Gordon Faggetter, una storia d’amore della durata di cinque anni e poi conclusa. Poi è arrivata la volta di Franco Baldieri, che si è lasciato a poche settimane di distanza dal sì con Patty Pravo. Poi Nicoletta ha sposato Paul Martinez in America, ma le nozze non sono mai state trascritte in Italia. Il quarto matrimonio Patty Pravo lo ha invece vissuto con John Edward Johnson, legame interrotto dopo sei anni però.

Carmela Barbato, chi è ex moglie Gigi D'Alessio/ 20 anni insieme e tre figli: "Ecco cosa ci ha allontanati"

Patty Pravo e l’amore con Riccardo Fogli

Non poteva mancare un riferimento alla storia d’amore che ha unito Patty Pravo a Riccardo Fogli, che con la loro storia sconvolsero il gossip tanti anni fa, essendo due degli artisti più popolari all’epoca. Un amore travolgente, con Riccardo Fogli che tornando sulla sua storia con Patty Pravo ha ammesso: “Io mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista. Avevo continui malesseri, stavo male fisicamente” le parole dell’ex voce dei Pooh che si è poi separato da Nicoletta Strambelli.

Riguardo ai guadagni ottenuti in carriera, Patty Pravo ha confidato di aver sperperato gran parte del suo patrimonio, nonostante riesca ancora a gestire alcune proprietà: “Mi sono sputtanata quasi tutto. Ora so che ho un appartamento a San Francisco, una casa a Roma, mi permetto dei viaggi, lavoro, e sto bene così” ha raccontato la cantante.

Rita De Crescenzo, "spot" per la manifestazione M5S/ "Tutti a Roma": l'appello su TikTok diventa un caso