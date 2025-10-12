Patty Pravo e i suoi cinque matrimoni: da Gordon Faggetter a Jack Johnson, la vita sentimentale tumultuosa della “Divina” della musica italiana.

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è una delle cantanti più famose del nostro Paese, e continua ad essere una delle icone più amate di sempre. Oltre alla carriera movimentata e piena di avventure, anche la sua vita sentimentale è sempre stata molto piena, tanto che si è sposata per ben cinque volte. I suoi mariti sono stati Gordon Fagetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson, anche se con nessuno di loro il matrimonio è durato a lungo.

Non solo, Patty Pravo ha anche deciso di non diventare madre ma di seguire la sua carriera da donna libera. Oggi, “La Divina“, (come la chiamano i fan), pare porti avanti una relazione con Simone Folco, il suo assistente, anche se questa indiscrezione non è mai stata confermata dai diretti interessati. Ma andiamo ora a scoprire uno ad uno chi sono stati i suoi grandi amori, partendo da Gordon Faggetter, batterista inglese con cui è stata sposata per cinque anni.

Patty Pravo, il matrimonio con Paul Martinez e John Edward Johnson

Dopo Faggetter, Patty Pravo si è unita in matrimonio con Franco Baldieri, anche se i due hanno deciso di separarsi dopo poche settimane dalle nozze: “Una notte mi sono accorta di aver sbagliato uomo“, aveva detto lei. Passiamo al terzo marito della cantante, che è stato Paul Martinez. I due si sono sposati alla fine degli anni ’70 in California, e tra di loro continua ad esserci ancora oggi un rapporto di profondo rispetto nonostante si siano lasciati da diverso tempo.

Infine, Patty Pravo si è sposata con John Edward Johnson, ma anche il loro matrimonio è finito dopo sei anni. Una piccola chicca riguarda poi i tradimenti della cantante che ad un certo punto è stata innamorata contemporaneamente di Franco Baldieri, di Paul Martinez e di John Johnson: “L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata“.