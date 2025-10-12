La cantante Patty Pravo sarà tra le protagonisti come ospiti della trasmissione tv Verissimo. Ma andiamo a vedere meglio come nasce la sua leggenda.

La cantante Patty Pravo sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, in onda domenica 12 Ottobre 2025. C'è grande curiosità attorno all'artista e in molti non sanno chi è davvero e il motivo per il quale si chiama davvero cosi.

Il vero nome di Patty Pravo è Nicoletta Strambelli, donna nata a Venezia il 9 Aprile 1948 e che pian piano è diventata una delle cantanti più note sul panorama italiano. Fin da piccole studia musica e in particolare Danza classica e pianoforte e da giovanissima si fa chiamare con il nome di Guy Magenta che solo dopo poi cambia.

Nicoletta si assegna il soprannome Patty Pravo per un riferimento al canto terzo dell’Inferno Dantesco e lei è da sempre stata una grande appassionata d’arte e cultura. Il riferimento è al verso ‘guai a voi anime prave’ ovvero si intende anime malvagie e da qui la scelta di cantare con il nome Patty Pravo, divenuto un cult del mondo della musica.

Patty Pravo e la curiosità per il suo nome

La carriera di Patty Pravo comincia direttamente all’interno del locale Piper Club di Roma, locale che ha lanciato poi diverse grande personalità della musica italiane. Con il nome Pravo Patty vuole praticamente sfidare alcune convenzionalità e dimostrare al mondo come nasce il suo nome all’interno del mondo della musica.

Con il passare degli anni il personaggio di Patty Pravo si mostra come una donna sicuramente particolare – oltre al suo ruolo di cantante – e ci saranno tanti episodi che la caratterizzeranno. La sua musica – specialmente all’inizio della sua carriera – è volta all’insegna della libertà giovanile e della spensieratezza.

Poi è arrivata la consacrazione di Patty Pravo e la sua carriera ha assunto per certi versi una consacrazione con alcune canzoni, una su tutti la canzone La Bambola che ha avuto un successo clamoroso nel 1968. In quel periodo l’artista ha anche collaborato con il gruppo inglese Cyan Three.