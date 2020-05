PATTY PRAVO/ “La libertà? Ringrazio mia nonna per avermela donata!” (Verissimo)

Pubblicità

“Mia nonna mi ha regalato la grande libertà.” A raccontarlo nello studio di Verissimo è Patty Pravo che ripercorre con Silvia Toffanin la sua infanzia e adolescenza come prima cosa. “Mio nonno è venuto a mancare quando non c’era nessuno, quindi è stata una cosa terribile… – racconta poi la cantante, che poi continua – avevo bisogno di andare via. Quindi ho chiesto a mia nonna di iscrivermi ad una scuola di inglese, lei l’ha trovata ma lì non ci sono mai arrivata. Sono andata lì a vedere dei locali…” ammette. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Patty Pravo “torna” a Verissimo

Patty Pravo è tra gli ospiti della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il meglio del rotocalco televisivo di grande successo condotto da Silvia Toffanin e riproposto in replica il sabato pomeriggio su Canale 5. Diva senza tempo, Nicoletta Strambelli (questo il suo vero nome) è stata accolta da una standing ovation da parte del pubblico; un sentito omaggio ad una delle più grandi artiste della musica italiana che ha venduto con i suoi album più di 110 milioni di dischi nel mondo. Un successo straordinario e senza tempo per la ragazza del Piper che, all’età di 72 anni, ha ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare. “Ho tante cose da realizzare, ho un sogno da realizzare che è musicale. Ma non è pronto adesso: ora penso all’album nuovo, sono in tour” ha dichiarato la divina che non ha fatto mistero però di non essere una grande amante dei compleanni. “Odio festeggiare i compleanni ma con voi lo faccio volentieri” ha detto l’interprete di “Pensiero Stupendo” che durante la sua carriera ha fatto davvero di tutto. Come quando ha picchiato Beppe Grillo ai Telegatti: a raccontarlo è stata proprio la diretta interessata dalle pagine del settimanale Chi.

Patty Pravo: da “Pazza Idea” a “Cieli Immensi”

“Ho picchiato Beppe Grillo sul palco dei Telegatti, ho fumato canne chiusa nel mio Maggiolone con Jimi Hendrix e ho anche mangiato cetriolini in compagnia di Peggy Guggenheim” ha raccontato Patty Pravo dalle pagine del settimanale Chi. La carriera della divina della musica italiana è stata costellata di grandissimi successi: da “La bambola” a “Pazza idea”, da “Tutt’al più” fino alle partecipazioni al Festival di Sanremo dove ha vinto ben quattro Premi della Critica Mia Martini con “E dimmi che non vuoi morire” e recentemente nel 2016 con “Cieli Immensi”. Parlando della sua carriera artista, la Pravo ha detto: “nella mia vita ho avuto bisogno di trasformarmi, di diventare un’altra donna. All’improvviso mi sono trasformata in una cinquantenne, ero peggio di ora” – precisando però – “musicalmente parlando ho tanto ancora da fare”. Non solo, Patty ha anche parlato dei suoi amori e del suo privato: “ho avuto tanti amori. Gordon è stato il primo poi c’è stato Riccardo Fogli con cui c’è stata grande passione”. Infine parlando della famiglia ha detto: “io sono stata cresciuta dai miei nonni all’insegna della libertà ma il rapporto con mia mamma l’ho riscoperto da adulta, lei conosce tutto il mio repertorio a memoria. E nonostante l’età, ha 91 anni, mi chiede di accompagnarla al poligono a sparare perché a lei piace un sacco oppure di portarla a bere gli Spritz in giro a Venezia”.



