Patty Pravo/ “Conoscevo Lucio Dalla da quando avevo 14 anni”

Patty Pravo ha conosciuto Lucio Dalla negli anni della giovinezza, per poi proseguire in età adulta. Ovvero quando i due si sono uniti in diverse occasioni artistiche e non. Lo dimostrano le foto d’epoca che li vedono nel dicembre del ’79 a Le mille e una sera, gomito a gomito sul palco. “Lo conoscevo da quando avevo 14 anni. Sembravamo La Bella e la Bestia“, ha raccontato a Una storia da cantare, in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 15 agosto 2020. “Ricordo che era pienissimo di peli. E’ un amore mio particolare“, ha aggiunto l’artista. Sul palco, la Pravo renderà omaggio a Dalla interpretando una delle sue canzoni più note, 4 marzo 1943. Un’interpretazione già affrontata anni prima, alcuni mesi dopo la scomparsa del cantautore, nel salotto di Massimo Giletti e della sua trasmissione Caro amico ti scrivo. “Questa canzone fu censurata. Per i ladri e le pu**ane che in fin dei conti ci sono sempre stati“, ha detto durante l’incontro con Enrico Ruggeri. Clicca qui per rivedere il video di Patty Pravo.

Patty Pravo, le foto dalle vacanze

Patty Pravo regala ancora ai fan scatti marini grazie alle sue attuali vacanze. Sui social, la cantante mostra il fisico ancora perfetto, le gambe sinuose e snelle, mentre varca un cancello a piedi nudi. La sabbia che le accarezza le piante, un maglioncino grigio per coprirsi. “Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito“, scrive citando una frase di Jim Morrison. Ancora una volta i complimenti dei fan non sono tardati a spuntare fra i commenti, così come le manifestazioni di affetto da parte di alcune colleghe. “Eh vabbè“, scrive Elisa Toffoli, mentre Syria si è limitata a un cuoricino rosso. “La classe rimane intatta nel tempo”, aggiunge invece un ammiratore. Clicca qui per guardare la foto di Patty Pravo e leggere i commenti. Non è la prima volta che la Pravo si mostra audace sui social: pochi giorni fa ha pubblicato un’altra foto in cui indossa una maglietta trasparente, super bagnata e in grado di mettere in assoluto risalto le sue forme femminili.

Video, Patty Pravo omaggia Lucio Dalla

