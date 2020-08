Patty Pravo/ Dalle foto hot alla morte del primo marito Gordon Faggetter

Questa che stiamo vivendo è un’estate hot per Patty Pravo possiamo dirlo con forza. Nei giorni scorsi la cantante è apparsa in tutto il suo splendore in vacanza al mare tra scatti hot e uno scatto in cui, con la maglietta bagnata, ha lasciato intravedere le sue curve. La grande provocatrice della canzone italiana questa sera tornerà in replica sul palco di Una Serata bella per te… Mogol, colui che ha firmato il suo grande successo La Spada nel cuore, ma nei giorni scorsi ha dovuto affrontare un doloroso lutto legato alla sua vita privata. L’etichetta discografica RCA Italiana ha annunciato attraverso i social che all’età di 72 anni si è spento il primo marito di Patty Pravo, Gordon Faggetter, anche lui artista e musicista a capo della band che sbarcò in Italia proprio per accompagnare le esibizioni di Patty Pravo al Piper Club. I due si innamorarono e l’anno dopo si sposarono e rimasero marito e moglie per quattro anni circa prima dell’addio.

LE SUE ESIBIZIONI SUL PALCO DI UNA SERATA BELLA PER TE… MOGOL

Patty Pravo farà incursione sul palco di Una Serata Bella per Te.. Mogol più di una volta questa sera cominciando proprio dalla canzone La Spada nel cuore, scritta dall’autore, che lei stessa ha ammesso non averla colpita molto: “L’ho fatta perché mi piaceva la parte centrale… per il resto….”. Sullo stesso palco si esibirà sulle note de Il Paradiso e poi con Eppur mi son scordato di te di Lucio Battisti. Infine, non potremo fare a meno, proprio sul finale, della sua ultima uscita con la magica Il mio canto libero e le sue ammissioni sulla vita privata: “A me non piace far piangere, devo dire che in amore non ho pianto… E’ andata bene, ragazzi, cosa devo fare?”.





