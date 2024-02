Patty Pravo e le dorghe/ Confessione choc: “Le ho provate tutte e sono stata in carcere”

In una intervista di qualche mese fa a Belve, Patty Pravo si è lasciata andare ad alcune confidenze sul tema delle droghe

Patty Pravo e le droghe, un tema bollente dell’intervista che lo scorso autunno la cantante ha rilasciato a Francesca Fagnani durante la trasmissione Belve. Patty Pravo non ha fatto mistero di aver vissuto una vita ricca di eccessi, ammettendo di aver fatto uso di droghe. “Chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”, ha chiesto Patty Pravo. Nel corso dell’intervista a Francesca Fagnani, la cantante ha spiegato per filo e per segno il suo punto di vista sulla droga, lasciando spazio a diverse considerazioni sul tema.

Perchè è finita tra Patty Pravo e Riccardo Fogli?/ Dopo una passione travolgente, una scelta cambiò tutto

“Provo disprezzo per la cocaina, non mi piace chi la usa. L’LSD può aiutare la mente ad aprirsi, io queste cose le ho fatte dal ’70 all’80. Le ho provate tutte, l’eroina no. Con l’anfetamina sei sveglio, hai molta vitalità. Mi sono divertita”, ha detto e ribadito Patty Pravo.

Perché Patty Pravo non ha avuto figli?/ "Non ci ho mai pensato davvero, non ho sentito la necessità"

Patty Pravo e una vita ricca di eccessi (e di droghe): “Mi incastrarono per arrivare a Maradona…”

Dal divertimento al carcere, il passo è stato molto breve per Patty Pravo: “Cercavano di arrivare a Maradona che io non ho mai conosciuto. Questa è stata un’esperienza interessante. Arrivarono fuori la porta due ragazzi splendidi, i finanzieri, ero al telefono con l’avvocato, stavo mangiando, così li feci entrare. A casa non c’era niente, ma mi portarono in carcere”.

“Ho conosciuto una realtà e delle persone meravigliose”, ha detto Patty Pravo a proposito del carcere. “Avevo una carcerata come vicina che al mattino mi faceva il caffè. Sono stata tre giorni in carcere, mi fecero uscire e nello spiazzale iniziai a prendere il sole, chiacchierai con tutte le detenute. Quando andai via cantammo tutte insieme Ragazzo triste”. Da allora è passato tanto tempo, oggi la vita di Patty Pravo è decisamente più tranquilla rispetto agli eccessi del passato.

Patty Pravo, amori ed ex mariti/ Da Gordon Fagetter a Franco Baldieri: i matrimoni naufragati e la trigamia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA