Patty Pravo è ricorsa alla chirurgia estetica? La Divina della musica italiana racconta il suo segreto per rimanere giovane e naturale.

Più volte nel corso della sua carriera Patty Pravo ha categoricamente negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, nonostante gran parte del pubblico sia sicuro che il suo viso sia cambiato molto rispetto ad un tempo. Ebbene, la cantante sembra voler tutto tranne diventare vecchia, e lo dimostra il suo look un po’ steampunk con giacche ottocentesche e camicie con i volant, così come i capelli biondi e lunghi e il trucco marcato.

Ma a stupire è la pelle, liscia e perfetta, come fosse ancora una ragazza. Patty Pravo, invece, ha spento 77 candeline in primavera, e svela al Corriere della Sera di non essersi mai affidata alla chirurgia estetica nonostante sul suo volto non ci sia traccia di rughe. “Perché è la verità: faccio al massimo le iniezioncine, ma il lifting no, ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata“, svela Patty Pravo al giornale, dicendo di fare solo il filler con acido ialuronico, che leviga la pelle senza essere invasivo come un lifting.

Patty Pravo ancora piena di corteggiatori, ma oggi è innamorata di Simone Folco: chi è il fortunato?

Patty Pravo è ancora corteggiatissima, lo dice lei senza alcun problema: “Se cammino per strada tutti mi sorridono e vogliono farsi un selfie con me. Mi piacerebbe se qualche uomo mi fischiasse ancora dietro“. Famosa per le sue molteplici relazioni e i tanti matrimoni, oggi ha un compagno molto più giovane di lei, Simone Folco, che da 13 anni è il suo assistente: “Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me. In un certo senso ho fatto la prima mossa“, dice sempre al Corriere. Ad ogni modo, il tema chirurgia è per lei totalmente out, anche se diciamocelo, i fan continuano ad avere grossi dubbi sulla sua confessione. Sarà davvero così?