Patty Pravo/ Ecco perché era tanto legata a Lucio Battisti…

Esiste un profondo legame fra Patty Pravo e Lucio Battisti: il brano Io ti venderei che la cantante ha pubblicato nel ’76 rappresenta l’ultima collaborazione fra il cantautore e Mogol. Andando ancora più indietro nel tempo, possiamo trovare traccia della penna di Battisti anche ne Il paradiso (1969), La spada nel cuore (1970) e Per te, dello stesso anno. “Il ragazzo più spontaneo che abbia mai incontrato”, ha detto la Pravo di Battisti a La Repubblica diverso tempo fa, “un giorno all’aeroporto sentii uno urlare ‘A Nicolè, ma quanto l’hai pagato quel cappotto?’. Era Lucio che indossava esattamente lo stesso soprabito. Era fatto così. E se non gli stavi bene, ti sfan**lava con la rapidità di un cobra. La sua musica è stata geniale e pop come nessun’altra in Italia”. Nella stessa intervista, la Pravo ha inoltre rivelato di aver subito in qualche modo lo stesso destino di Battisti alla fine degli anni Sessanta. Entrambi sono stati accusati di fare delle canzoni di destra. Oggi, sabato 8 agosto 2020, Patty Pravo sarà ospite di Una storia da cantare, in onda nella prima serata di Rai 1. In questa occasione, la cantante intonerà una delle hit intramontabili dell’artista scomparso, Emozioni.

Patty Pravo, a 72 anni al passo coi tempi

Patty Pravo non è rimasta immune al fascino di Instagram, dove condivide scatti senza tempo. Cosa che purtroppo Lucio Battisti non ha potuto ammirare. Con i suoi 72 anni e sempre in forma, l’artista ha pubblicato di recente una foto in cui si trova al mare, capelli e maglietta bagnata, che mette in mostra il decolleté. La malizia non è mai mancata alla Lady di Venezia, così come il fisico più che giovane. “Sei una diva in tutti i sensi e molto glamour“, le ha scritto una fan, “Meglio di una ventenne”, ha aggiunto un’altra. In pochi minuti, lo scatto ha registrato migliaia di like, fra cui anche quello di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e di Syria. Clicca qui per guardare la foto di Patty Pravo. “Quanto amo i tramonti“, aveva scritto invece qualche giorno prima, mostrandosi in accappatoio. Fra amici che aspetta per cena, bagni in mare e qualche foto del passato, Patty non manca mai di condividere pensieri e memorie con tutti i suoi fan. Anzi forse oggi è possibile vederla con un sorriso più marcato rispetto al passato, quando invece erano i suoi amori senza freni a finire in prima pagina, così come il suo eterno broncio.

Foto, un fascino senza tempo

