Patty Pravo, in una recente intervista per il Corriere della Sera, ha pizzicato Elodie in termini di stile e abbigliamento.

Il mondo è bello perchè vario, figuriamoci quello della musica; voci diverse, stili altrettanto diversificati e modi di vivere la medesima passione che vivono della soggettività artistica. C’è chi ha vissuto decenni di carriera come Patty Pravo, sicuramente conoscitrice degli angoli più reconditi del settore e forse bacino da cui attingere per chi cerca consigli per puntare a vivere almeno una parte delle sue soddisfazioni professionali. Lei stessa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è lasciata andare ad una critica – evidentemente costruttiva – nei confronti di Elodie e con particolare riferimento al tema dell’abbigliamento e outfit.

Nessuna stroncatura dal punto di vista artistico per la compagna di Andrea Iannone, tanto meno dal punto di vista vocale; le parole di Patty Pravo – come anticipato – partono da un presupposto diverso ovvero quello dell’immagine. “E’ molto brava ma io alla sua età non ero così; si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo”, queste le parole dell’icona della musica italiana con riferimento a Elodie e in particolare alle sue scelte di stile. Il ragionamento poi si amplia e abbraccia gli artisti del momento in generale: “Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità”.

Patty Pravo ‘sprona’ Elodie e non solo: “L’artista deve esprimere ciò che ha dentro”

Sempre nell’intervista per il Corriere della Sera – come riporta Novella 2000 – Patty Pravo ha anche approfondito il suo punto di vista e il senso della critica rivolta a Elodie e non solo in termini di abbigliamento: “Io gli abiti li facevo fare; andavo a Londra, nei mercatini… L’artista deve esprime ciò che ha dentro”. Per l’icona della musica italiana l’espressione artistica passa dunque anche per la libertà delle scelte in termini di abbigliamento; un assunto che lei ha seguito assiduamente fin dagli albori della sua carriera e che vorrebbe fosse una costante anche per gli artisti del momento.