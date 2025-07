Patty Pravo, cantante splendida sia in gioventù che in età adulta, ha vissuto una vita sentimentale tutt’altro che piatta: ha avuto tantissimi flirt e ha sposato ben sei uomini nel corso della sua vita. Storie d’amore molto discusse quelle della cantante, che hanno fatto parlare e hanno campeggiato sui giornali di gossip a lungo: ad esempio, fece molto parlare la sua storia con Riccardo Fogli, che lasciò i Pooh proprio per lei. Ma oggi Patty Pravo ha un compagno? L’artista, che oggi ha 77 anni, ha una persona nella sua vita oppure ha deciso di viversi in serenità la sua vita da adulta? A quanto pare, dopo tanti amori e tanti matrimoni, Patty Pravo avrebbe deciso di vivere la sua vita senza alcun uomo.

“Non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema” ha raccontato proprio la cantante in una sua intervista a Verissimo di qualche tempo fa. Sembrerebbe dunque che dopo tante storie d’amore vissute nel corso della sua vita, alcune anche molto note e di grande impatto mediatico, Patty Pravo abbia deciso di godersi la solitudine e la sua indipendenza, senza condividere la propria vita con alcun uomo. Una scelta che la cantante ha confermato a Verissimo, spiegando dunque di star molto bene da sola in questo momento della sua vita. Al momento, dunque, alla domanda “Patty Pravo ha un compagno?”, ha risposta è negativa. Non c’è nessun uomo nella vita dell’artista.

Patty Pravo ha un compagno? La storia con un giovanissimo

Prima di dichiararsi single a Verissimo, Patty Pravo ha vissuto una presunta storia d’amore con un uomo molto più giovane di lei, che conosce da tempo in quanto è il suo assistente personale, che la segue da 11 anni. Lui si chiama Simone Folco: l’uomo ha poco più di trent’anni, dunque 44 in meno di lei. Una storia, la loro, che è durata davvero poco, o meglio, che ha sempre lasciato grossi dubbi. Nessuno dei due ha infatti mai confermato una passione tra loro. “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa” ha raccontato Patty Pravo, che non ha però confermato di aver vissuto una storia d’amore in senso canonico con Simone.