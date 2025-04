Nessun limite all’amore nella vita di Patty Pravo, che di recente è stata accostata a un uomo molto più giovane di lei, Simone Folco. Lui ha 44 anni in meno dell’artista originaria di Venezia. Il suo mestiere è quello di assistente personale dell’artista stessa: i due si sono infatti conosciuti grazie al lavoro. Patty Pravo ne ha parlato come “un lampo amoroso”, ma non è chiaro se tra loro ci sia o meno qualcosa. Dunque, Patty Pravo ha un compagno? Circa un anno fa, spiegava di non avere un nuovo amore: “Non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema”. Le sue parole, dunque, hanno smentito qualsiasi relazione con Simone e con qualsiasi altro uomo. La cantante ha confermato un rapporto speciale con il suo giovane assistente ma tra loro non ci sarebbe comunque nulla dal punto di vista sentimentale.

“Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa. Lui esercita su di me il lato ‘accudente’, tenendo a bada il mio temperamento” ha spiegato Patty Pravo parlando di Simone Folco, che dunque sarebbe per lei una persona speciale anche se non ci sarebbe un amore nel vero senso della parola. Simone, sui social, pubblica spesso foto in compagnia di Patty: nulla, però, che andrebbe oltre un rapporto d’amicizia e di collaborazione lavorativa.

Patty Pravo ha un compagno? Sei matrimoni alle spalle

Patty Pravo ha avuto sei mariti nel corso della sua vita. Il primo è stato Gordon Faggetter, batterista dei Chan Three, sposato quando lei era giovanissima. I due sono stati insieme per circa quattro anni e hanno pensato anche di avere un figlio, che però non è arrivato. Il secondo matrimonio è stato quello celebrato in Italia, in Campidoglio, con Franco Baldieri, arredatore e stilista. La loro storia è durata poco perché lui ha fatto coming out poco dopo, spiegando di amare gli uomini.

Più avanti, con Riccardo Fogli, è arrivato un matrimonio non valido in Italia: i due si sono infatti detti “sì” in Scozia ma entrambi erano già sposati. La loro storia è durata un paio di anni. Ancora nel 1976 ha sposato Paul Jeffrey, chitarrista inglese: il matrimonio è durato circa cinque anni ma è stato non valido per via di un errore. E ancora sono arrivati, successivamente, Paul Martinez e dopo ancora Jack Johnson. “In totale ho avuto sei mariti, quattro veri” ha spiegato Nicoletta Strambelli, in arte proprio Patty Pravo.

