Patty Pravo ha un compagno? La cantante, che in passato ha avuto tantissimi fidanzati nel mondo della musica e non, è legata a Simone Folco

Patty Pravo ha avuto nel corso della sua lunga carriera una serie di fidanzati più o meno conosciuti. Tra i suoi ex compagni c’è anche Riccardo Fogli, con il quale ha avuto una relazione negli anni Settanta, che ha portato poi all’uscita di lui dai Pooh. Un rapporto poi terminato, cominciato quando Fogli era ancora sposato. Al di là di Riccardo Fogli e degli altri fidanzati, cosa sappiamo della vita privata attuale dell’artista Nicoletta Strambelli? Patty Pravo ha un compagno? Nella vita di Patty c’è un uomo, di ben 43 anni più giovane, anche se la natura di questo rapporto non è chiara. Lui si chiama Simone Folco e spesso Patty ne ha parlato come se fosse un suo amico, anche se nella sua ultima intervista ha rivelato che tra loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia.

La cantante ha raccontato: “È da 13 anni che mi è accanto, quando ci siamo conosciuti era un ragazzino. L’ho conosciuto per via dei vestiti che crea”. Da quel momento tra Simone Folco e Patty Pravo è cominciata una storia che non è ben chiaro se si possa definire o meno amore. I due, infatti, vivono una relazione che Patty Pravo non ama definire come una storia d’amore, non essendo certa della natura del loro rapporto: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui” ha raccontato la cantante.

Chi sono gli ex fidanzati di Patty Pravo: da Riccardo Fogli a Vasco Rossi

Nel corso della sua vita, Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti e numerosissimi fidanzati, spesso protagonisti del mondo della musica. È stata legata a Giorgio D’Adamo dei New Troll, a Bill Conti, a Riccardo Fogli, poi a Maurizio Vandelli e Red Canzian. E ancora a Paul Martinez. Tra i suoi matrimoni, quello con il chitarrista John Edward Johnson mentre nel 1984 ha avuto un flirt con Vasco Rossi.