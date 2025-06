Patty Pravo ha un compagno? La cantante di 77 anni ha qualcuno al suo fianco? Le frequentazioni, i matrimoni e ancora l'ultima storia

A 77 anni, Patty Pravo è ancora una bellissima donna, sicuramente molto corteggiata. Di certo non sono mancate le storie d’amore nella vita della cantante, che si è sposata per ben sei volte e ha avuto tantissime relazioni con uomini più o meno conosciuti. Oggi Patty Pravo ha un compagno? L’artista sembrerebbe essere single, anche se a quanto pare di recente avrebbe avuto una storia con un uomo molto più giovane di lei, un ragazzo di 30 anni (quando lei ne aveva 74). Un uomo dunque di 44 anni più giovane di lei, una storia che non è durata a lungo, se non il tempo di passare insieme qualche mese di spensieratezza e divertimento.

Parlando di Simone Folco, stylist con il quale Patty Pravo ha avuto una storia d’amore, l’artista lo ha definito “un lampo amoroso”, un uomo con il quale ha raccontato di aver provato un’affinità elettiva fuori dal comune ma allo stesso tempo di aver sentito un grande senso di protezione nei suoi confronti. Questo perché Simone era molto più giovane di lei. Una storia che è durata qualche tempo ma che è poi terminata: al momento, infatti, Patty Pravo sarebbe single. Nessun uomo nella sua vita, come ha avuto modo di confermare proprio lei stessa.

Patty Pravo ha un compagno? “Oggi sono single”

Patty Pravo ha avuto tantissime storie d’amore nella sua vita. La cantante ha infatti sposato ben sei uomini, ma oggi non ha un compagno. A “Verissimo”, la cantante ha raccontato di essere single e di non sentire il bisogno di un nuovo amore: “Non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema” ha raccontato. Dunque, oggi si può dire che Patty Pravo non abbia un compagno: in passato sono stati però tanti gli amori della cantante, che ha vissuto una vita sentimentale davvero molto ricca.