Patty Pravo ha un compagno? Cosa sappiamo della vita sentimentale della cantante? L'ultima relazione dell'artista diversi anni fa

Nonostante i suoi 77 anni, Patty Pravo è ancora una delle donne più belle del panorama musicale italiano. Molto corteggiata soprattutto in passato, la cantante è stata una delle donne più ammirate per via della sua bellezza oltre che per il suo talento: si è sposata ben sei volte, vivendo dunque una vita sentimentale piuttosto attiva e ricca.

Ma oggi cosa ne è del cuore dell’artista? Patty Pravo ha un compagno? A quanto pare oggi, a 77 anni, Patty Pravo avrebbe deciso di dire basta all’amore, godendosi la pensione da single. È stata proprio lei stessa, infatti, ad annunciare di non avere un uomo al suo fianco.

“Non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema” ha raccontato a Verissimo Patty Pravo. Nessun uomo, dunque, nella vita della cantante, che però si è tolta parecchie soddisfazioni dal punto di vista amoroso in passato. Tantissime, infatti, le storie di Patty Pravo, che si è legata a diversi uomini in matrimonio: sei, infatti, le nozze della cantante prima di godersi la sua vita da single.

Patty Pravo ha un compagno? L’ultima relazione con un uomo giovanissimo

Diversi anni fa, Patty Pravo ha avuto una storia con un uomo molto più giovane di lei. Si tratta di un giovane di nome Simone, un ragazzo di 30 anni: lei all’epoca della relazione aveva ben 74 anni. 44 anni di differenza, dunque, tra i due: la loro storia è stata veloce e non impattante, anche se ha lasciato dei bei ricordi nella vita di Patty Pravo.

La loro storia ha, infatti, regalato dei bei momenti a Patty, che ha definito la sua storia con Simone come “un lampo amoroso” ammettendo però di aver sentito una fortissima affinità con il suo giovanissimo ex fidanzato, con il quale aveva ben 44 anni di differenza. Attualmente, invece, Patty Pravo non ha un compagno.

