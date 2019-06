PATTY PRAVO/ I suoi matrimoni: Riccardo Fogli, Gordon Faggetter, Baldieri, Paul Jeffery, Paul Martinez e…

Patty Pravo continua la promozione del suo album Red, il cui ultimo estratto è Pianeti. Il singolo è già on air dallo scorso 24 maggio, con un testo scritto da Giovanni Caccamo e un titolo che ha dato il nome anche al suo Red Tour. L’ultima data è stata chiusa due giorni prima del lancio del brano, presso quel Teatro Ariston di Sanremo che l’ha vista fra i protagonisti dello scorso Festival. Dieci canzoni inedite, fra cui anche la canzone Un po’ come la vita con cui ha partecipato alla kermesse, oltre a Dove eravamo rimasti scritta da Giuliano Sangiorgi e La carezza che mi manca di Ivan Cattaneo. Non poteva mancare inoltre Io so amare così, il singolo che la cantante ha dedicato all’amico Franco Califano. Questo pomeriggio Patty Pravo sarà invece presente a Il meglio di Domenica In, grazie ai due interventi nel salotto di Mara Venier avvenuti fra il 2018 e lo scorso febbraio.

PATTY PRAVO, I SUOI MATRIMONI

Nella prima occasione la cantante ha rilasciato una lunga intervista, densa di clip storiche legate ai primi anni della sua carriera. Senza dimenticare le foto del cuore in cui la vediamo al fianco del padre, ancora bambina e con il mare sullo sfondo. “Papà era eccezionale. Pensa che a otto anni mi ha telefonato e mi ha chiesto ‘Ti va di venire a una partita di calcio?’ e io non sapevo niente di calcio”, racconta confessando di essersi innamorata di Omar Sivori, il calciatore italo-argentino che all’epoca giocava con la maglia della Juventus. E poi una carrellata sui suoi matrimoni, da Gordon Angus Faggetter che sposerà nel ’68, a Franco Baldieri, fino a Paul Jeffery, Paul Martinez, John Edward Johnson e infine Riccardo Fogli, con cui ha contratto matrimonio nel ’73. Di Baldieri in particolare ha un ricordo splendido, anche se l’amicizia è rimasta viva con tutti i suoi ex. “Mi sono sposata improvvisamente con Baldieri. ci siamo conosciuti una sera e il giorno dopo siamo andati per fare delle carte”, racconta svelando che in realtà si è ritrovata poi circondata dai giornalisti mentre era vestita ancora in pigiama.

IL RITORNO ALLA BUSSOLA DI PATTY PRAVO

L’aspetto di Patty Pravo è sempre al centro delle attenzioni e delle polemiche: l’ultima a lanciare il sasso contro la collega è stata Donatella Rettore, anche se in modo indiretto. L’artista infatti ha puntato il dito contro diversi big della musica internazionale, da Elton John che a suo dire “sembra quasi Patty Pravo” a causa dei numerosi lifting fino all’invettiva contro Loredana Bertè e Marcella Bella, il tutto grazie a un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La Pravo intanto continua invece a cibarsi di musica e concerti, girando l’Italia con i suoi successi del passato e del presente. In una delle ultime occasioni ha partecipato infatti al live alla Bussola Versilia, dove ha interpretato alcune pietre miliari del suo repertorio come Dimmi che non vuoi morire del ’97, Col tempo, Ragazzo triste e molte altre ancora. Quarant’anni di assenza dalla Bussola d’Autore, ricorda Versilia Today, una kermesse che alla fine l’ha premiata con una targa che le è stata consegnata dal patron in persona Giuliano Angeli. Nella vita della ragazza del Piper però non c’è solo la musica, ma anche l’amore. Non si parla degli ex mariti, numerosi come i suoi colpi di fulmine, ma di uno spasimante che a lungo è rimasto nell’ombra. Si tratta di Antonio Banderas, che intervistato da Radio Deejay in occasione della 72esima edizione del Festival di Cannes ha svelato di aver sempre avuto un debole per la cantante.



