Patty Pravo/ La “pazza idea” del matrimonio lampo in 24 ore (Techetechetè)

C’è anche Patty Pravo tra i protagonisti della puntata di Techetechetè in onda oggi, lunedì 3 agosto 2020, nella fascia pre-serale di Raiuno. Il programma di video-frammenti diventato oramai un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, questa sera celebra la grande musica italiana con alcuni video e performance live della divina ragazza del Piper che tanto ha fatto impazzire il pubblico italiano dagli anni ’70 ad oggi. Una carriera straordinaria quella di Patty, tra le artiste italiane ad aver venduto più dischi in assoluto; si parla di ben 111 milioni di copie grazie a successi senza tempo come “La bambola”, “Pazza idea”, “Pensiero stupendo”, “Tutt’al più” fino alle più recenti “E dimmi che non vuoi morire”, “Cieli immensi” e tante altre. Non solo una delle voci più belle della musica italiana, ma anche una delle artiste più amate e controverse. Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, è sempre stata una donna ribelle e recentemente ha deciso di raccontare un aneddoto sull’ex marito Franco Baldieri.

Patty Pravo oggi: la rivelazione choc sull’ex marito

La bella Patty Pravo, infatti, ha conquistato il cuore di diversi uomini tra cui anche quello dell’antiquario Franco Baldieri che è stato il suo secondo marito. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che si sposano in Campidoglio il 2 febbraio del 1972. Un matrimonio lampo come ha raccontato la stessa divina dalle pagine del Corriere della Sera (data 26 giugno 2020) rivelando a sorpresa: “abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina, ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in Campidoglio a sposarci”. Una vera e propria “pazza idea” quelle della cantante veneziana che poco dopo parlando proprio del secondo marito ha confessato: “è durata poco. Non perché era gay, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli”. Un matrimonio durato all’incirca due settimane e conclusosi dopo un episodio che fece chiaramente comprendere all’interprete che tra loro non poteva funzionare. “Una notte rientrai dal lavoro alle cinque e venne ad aprirmi questo signore in vestaglia e pantofole. Mi resi conto che io non sapevo chi fosse lui e che lui non sapesse chi fossi io” ha detto la Pravo che però dimenticò di annullare il matrimonio ritrovandosi così sposata sia con Baldieri che con il chitarrista Jack Johnson”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA