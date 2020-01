Patty Pravo/ “Le canne con Jimi Hendrix? Si usava…” (Il Cantante Mascherato)

Patty Pravo torna in tv nel ruolo di giudice della prima edizione de “Il Cantante Mascherato“, il nuovo talent game show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La divina interprete della musica italiana siederà in giuria con Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti e dovrà cercare di indovinare l’identità dei personaggi famosi nascosti dietro delle bizzarre maschere da scena. Una nuova avventura televisiva per la cantante di “E dimmi che non vuoi morire” che sicuramente si farà notare nell’inedito ruolo di giurato. Intanto durante una delle ultime interviste televisive la Pravo ha parlato della amicizia con Jimi Hendrix rivelando: ” le canne con Jimi? Allora si usava, c’era roba buona. Non come adesso, che si va in discoteca e si muore. Era un altro mondo. Con Jimi ci siamo ritrovati a Roma e siamo andati a fare una passeggiata. Lui aveva un cannone grande così. Quel giorno stavano cercando un farabutto di quelli importantissimi, c’era la polizia che fermava tutti. Noi siamo arrivati con questo fumo dietro, ci hanno fermato un attimo, mi hanno riconosciuto e ci hanno detto: ‘Andate, andate’. Così, è nata l’amicizia con lui che purtroppo è durata poco”.

Patty Pravo e l’amicizia con Ornella Vanoni

La divina Patty Pravo è una delle artiste più prolifiche del panorama musicale italiano e tra le più famose e conosciute al mondo. Non si contano le canzoni di successo per la diva del Piper che è molto amica di Ornella Vanoni con cui qualche anno fa ha condiviso anche l’esperienza del Festival di Sanremo e il palcoscenico di Che tempo che fa. La Pravo, ospite da Barbara D’Urso, ha voluto commentare alcune dichiarazioni di Ornella Vanoni precisando: “mi chiama, ma non sono mai andata da lei a farmi una canna, anche perché a me non piace l’erba. Ornella è una donna molto intelligente, con grande senso dell’umorismo”. Non solo, la cantante ha anche raccontato di convivere con il fantasma della nonna scomparsa: ” un giorno ho visto il mio assistente correre giù dal piano di sopra di casa mia impazzito senza salutare quindi sono salita a vedere e c’erano tutti gli armadi aperti e tutti i cappelli per terra. Era stata mia nonna che aveva aperto tutto”.

Patty Pravo: “ho provato tutte le droghe, ma…”

Una vita vissuta sempre al massimo e a volte sopra le righe quella di Patty Pravo, considerata una delle grandi dive della musica italiana. L’artista, durate un’intervista rilasciata al Corriere, si è raccontata a cuore aperto parlando dei matrimoni, ma anche degli eccessi che l’hanno spinta a provare le droghe. Nella sua vita, infatti, c’è anche un momento in cui finisce al carcere di Rebibbia per cocaina, anche se la Pravo precisa di non averne mai fatto uso: “se c’è una cosa che non ho mai preso è la coca. Il resto sì. Cominciai a casa del pittore Mario Schifano, anni 60. Aveva vasi pieni di pilloline, ci bivaccavano i Rolling Stones”. Oggi la Pravo non fa più uso di sostanze stupefacenti come ha precisato lei stessa: “neanche la canna che Ornella Vanoni prende per dormire”.



