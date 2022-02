Patty Pravo/ “Look ispirati a ciò che volevo essere”, Morgan “facciamo il triangolo!”

Patty Pravo è stata ospite oggi di Domenica In per raccontarsi al cospetto dell’amica Mara Venier. La cantante ha ricordato il suo grande amore per Venezia dove ha promesso di tornarci con la conduttrice. Patty ha ammesso di tornare prima o poi a Venezia: “Le mie camminate con la nebbia, meraviglioso… La pace”, ha commentato. Già in passato per un anno era tornata nella sua città: “Sono stata da Dio, prima o poi ritornerò”. La sua vita è radicalmente cambiata a Roma nel locale Piper dopo essere giunta in maggiolino da Londra. “Io pensavo di divertirci a Roma con degli amici prima di tornare a Londra”, ha commentato.

Immancabile un filmato con i suoi maggiori successi, fino ad arrivare al primo Sanremo: “Lì mi son fregata perché poi me ne sono fatta dieci”, ha commentato la cantante. Patty Pravo ha dettato la moda e i modi, grazie ai suoi modi di vestire elegante ma trasgressivo, come confermato da un nuovo filmato sui suoi look strepitosi e la grande trasgressione. “A chi mi ispiravo? Ho sempre fatto tutto da sola, mi sono ispirata sempre a come volevo essere e mi sono sempre truccata da sola”, ha spiegato, “mi piaceva e lo sapevo fare”.

Patty Pravo a Domenica In con Morgan

Tra i grandi successi di Patty Pravo ricordati oggi a Domenica In, il brano “Non ti bastavo più” a Canzonissima 1971: “Pezzo molto bello ma qui ero ancora giovane perché non mi ero tirata i capelli”, ha commentato. Segue “E dimmi che non vuoi morire”, tra i pezzi più belli del repertorio della cantante, sulle cui note si è esibita anche in studio nel corso della trasmissione. A fare il suo ingresso nel corso dell’ospitata di Patty Pravo, è stato anche Marco Castoldi, in arte Morgan.

“Io ho un sogno, che nel 2012 io e Nicoletta abbiamo fatto una canzone per Sanremo ma insieme non siamo riusciti a farla. Io vorrei farla”, ha esordito Morgan parlando de “Il vento e le rose”. I due cantanti si sono così esibiti sulle note del brano. “Ho realizzato un sogno”, ha commentato Morgan prima di esibirsi al pianoforte su “Pensiero stupendo”: “Facciamo il triangolo!”, ha scherzato il cantautore coinvolgendo anche la padrona di casa.

