Tutti conoscono Patty Pravo per essere una delle icone della musica più amate in assoluto, ma pochi sanno la sua vita privata, piena di avventure e di tante emozioni. Classe 1948, la cantante è diventata popolare con i suoi brani anticonformisti e non solo, la sua bravura sta proprio nell’essere stata capace di creare hits di successo che ancora oggi risuonano come anni fa nelle case degli italiani. Di certo la sua vita sentimentale è sempre stata fonte di grande curiosità, dato che Patty Pravo ha alle spalle ben cinque matrimoni.

Gordon Fagetter è stato il suo primo amore. I due si erano sposati a Londra dato che lui lavorava nel Regno Unito come batterista. In seguito al divorzio la cantante si è sposata con Franco Baldieri, celebre antiquario romano. Un matrimonio lampo: “Passammo la notte insieme e il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci”, aveva raccontato Patty Pravo al Corriere della Sera, in seguito c’è stato il famoso matrimonio con Riccardo Fogli.

Con il batterista dei Pooh, Patty Pravo ha vissuto un matrimonio in Scozia celebrato alla maniera Celtica con una cerimonia tradizionale. Anche con lui è finita, per colpa di un menage a trois: “Com’è finita? Ero a Londra per incidere un disco, quando incontrai Paul Martinez e Paul Jeffrey, e ci amammo in tre”. Folgorata da Jeffrey, lo ha sposato poco dopo lasciando Riccardo Fogli. Ma se pensate sia finita qui, vi sbagliate: dopo qualche tempo Patty Pravo si è sposata con John Edward Johnson, famoso chitarrista americano. Nonostante i numerosi matrimoni, la cantante non ha mai voluto figli, anche se ci aveva pensato solo con uno di loro, il primo marito: “Mentre lo dicevamo capimmo che non era il caso”.