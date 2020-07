PATTY PRAVO: MARITO, CHIRURGIA ESTETICA, DIETA/ Le domande più cercate sul web

“Chi è il marito di Patty Pravo?”. “Chi è il fidanzato di Patty Pravo?”. “Con chi è sposata Patty Pravo?”. Ma, soprattutto: “Con chi sta Patty Pravo?”. È questa, nelle sue diverse varianti, la domanda più gettonata sul conto di Patty Pravo, artista veneziana universalmente nota con il soprannome di ‘Ragazza del Piper’. Nicoletta Strambelli – questo invece il suo vero nome – ha avuto rapporti diversi uomini, nel corso degli anni. La sua vita sentimentale, a quanto si sa, è stata a dir poco burrascosa: ben 5 i “sì” che ha detto ad altrettanti ragazzi, tra il 1968 e il 1974. Il primo a sposarla è stato Gordon Faggetter (nel 1968), seguito da Franco Baldieri (1972), Paul Jeffery (1976), Paul Martinez (1978) e John Edward Johnson (1982). Ancora, nel 1974, Patty è stata legata al Pooh Riccardo Fogli, ma tutte le sue relazioni sono prima o poi naufragate. Per inciso, la Pravo non è mai diventata madre.

Patty Pravo ha subito interventi di chirurgia estetica?

Un’altra delle domande che chi la segue si pone più spesso riguarda l’eventualità che Patty Pravo abbia subito interventi di chirurgia estetica. Ebbene, Patty è restia a parlarne, e a quanto pare esistono solo un paio di interviste in cui tocca esplicitamente questo argomento. L’ultima risale al 2016, nel periodo in cui la Strambelli aveva deciso di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo. Proprio a partire da questa sua scelta, si erano scatenati sul web i commentatori irriverenti che la prendevano di mira per via del suo aspetto fisico. “Non me ne può fregare di meno delle critiche”, replicò lei in un’intervista a Vanity Fair, “preferisco sentirmi un’araba fenice che rinasce dalle ceneri. Sono favorevole ai ‘ritocchini’, basta che siano fatti bene: a volte vedo in giro certi visi sconvolti…”. Dietro la sua necessità di apparire sempre giovane, però, si nasconde evidentemente una certa insicurezza: “Quando guardo le mie foto di allora, ringraziando il cielo, non vedo gran differenza con quelle di oggi”, dichiara inoltre, apparendo infantilmente sollevata.

Qual è la dieta di Patty Pravo?

Dopo chi si chiede cosa sia successo a Patty Pravo in riferimento al suo aspetto fisico, c’è ancora chi insiste su questo punto, soffermandosi solo non tanto sulla sua faccia, quanto piuttosto sul suo corpo. Ebbene, come fa Patty a mantenersi così in forma? Nessun segreto o asso nella manica, in questo caso: dalla sua ha solo il metabolismo. “A tavola ho abitudini normali”, la si sente dire in un’intervista a Repubblica di fine anni Novanta. “Mi piace mangiare tutto – spiega – salto soltanto il dolce quando mi sento abbioccata o quando mi vergogno per aver usato troppo la forchetta”. Non solo: “Abitualmente mi metto a tavola due volte al giorno. E non rinuncio a primo e secondo”. E la colazione? “Ah, anche quella… Mi piace all’inglese, quindi abbondante. Questo per dire che, magri o grassi, è solo questione di metabolismo. E il mio, evidentemente, mi consente molta libertà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA