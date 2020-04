Patty Pravo/ “Mi sono sposata sei volte, ma ho avuto solo 4 mariti veri”

Patty Pravo è una delle ultime dive della musica italiana. Nel giorno del suo 72esimo compleanno, l’artista viene celebrata non solo per le belle pagine di musica che ha scritto nel corso della sua lunga carriera, ma anche per le vicende di gossip di cui è stata protagonista. Nicoletta Strambelli, vero nome di Patty Pravo, ha avuto una vita privata intensa in cui non è mai mancato l’amore. L’artista, infatti, si è sposata ben sei volte, ma solo quattro sarebbero stati i veri mariti. A confessarlo è stata lei stessa in una lunga intervista rilasciata pochi mesi fa ai microfoni di Candida Morvillo per il Corriere della Sera. In un momento della sua vita, infatti, la Pravo ha rischiato di essere trigama. “Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno sei mariti, quattro veri“, ha raccontato Patty.

PATTY PRAVO E LA STORIA D’AMORE CON RICCARDO FOGLI

Uno dei grandi amori di Patty Pravo è Riccardo Fogli che per lei ha lasciato i Pooh. Nicoletta Strambelli è stata una delle donne più importanti della vita di Riccardo Fogli che, dovendo scegliere tra il gruppo musicale e Patty Pravo, non ebbe dubbi. “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me. Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico“, ha raccontato Nicoletta Strambelli al Corriere della Sera. Ed oggi, chi c’è nella vita dell’artista? Difficile rispondere a questa domanda anche perchè Patty Pravo è una delle poche artiste capaci di sorprendere sempre, sia dal punto di vista artistico che privato.





