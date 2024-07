Patty Pravo, perché non ha mai avuto figli?/ “Solo una volta mi sono immaginata col pancione”

Patty Pravo non ha mai avuto figli: la rivelazione

Nella vita costellata di successi e ricca di amori affrontata da Nicoletta Strambelli è mancato solo l’arrivo di un figlio, un vuoto che sicuramente non potrà mai essere colmato e che spesso provoca qualche pensiero nella mente di Patty Pravo, lei si, figlia di migliaia di fan sparsi nel mondo. Riguardo alla maternità mancata, la cantante ha confessato: “A casa mia, una cosa o si fa la mamma bene o non si fa, solo per un momento mi sono immaginata col pancione, un vestito azzurro di chiffon, un grande cappello di paglia che correvo. Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un bambino e ancora più amore per pensare che non è il caso di farne uno” ha confessato nel corso di una intervista concessa a Tag24.

Tra le colonne del Corriere della sera, invece, Patty Pravo ha ammesso di non aver mai sentito la necessità di fare figli, a maggior ragione se avesse dovuto farlo a tutti i costi, il pensiero l’ha sfiorata per davvero soltanto in un’occasione: “E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon, il mio primo marito, eravamo in Giappone. Ci chiedemmo: ma mentre suoniamo chi lo guarda? Pensammo che avremmo potuto dondolarlo collegando la culla al pedale della batteria” le parole di Nicoletta Strambelli.

La cantante ricorda: “A 10 anni fumai la mia prima sigaretta e non ho mai smesso”

Nella vita di Patty Pravo sono mancati i figli, ma è riuscita comunque a riempire la vita di esperienze, a volte giuste e altre meno, ma che hanno contribuito a farla diventare con il tempo una diva, anche se qualche esempio sbagliato c’è stato, come confidato da lei stessa nel corso di una intervista a Il Corriere della sera: “A 10 anni fumai la prima sigaretta, e non ho mai smesso. Mi davano 50 lire per la gondola, io andavo a scuola a piedi e le spendevo per le Nazionali super; poi sono passata alle Marlboro rosse”.

A 14 anni invece Patty Pravo ha vissuto una speciale prima volta e lo ha rivelato senza troppi giri di parole ai nonni, una coppia di persone con mentalità aperta e invidiabile già a quei tempi: “Dissi ai miei nonni che ero andata a fare l’amore e chiesi il permesso per tornarci lo stesso pomeriggio, mi fecero andare” ha ricordato Nicoletta tornando sulla vita vissuta al fianco dei nonni che l’aveva presa praticamente in affido.











