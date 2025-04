Patty Pravo, perché si chiama così? La scelta di Nicoletta Strambelli

Patty Pravo è innegabile che sia una delle grandi protagoniste del mondo musicale italiano, molto attiva dagli anni Sessanta-Settanta in poi. La cantautrice, nata a Venezia, non si chiama in realtà così. Il suo vero nome è infatti Nicoletta Strambelli: ma perché ha scelto uno pseudonimo tanto diverso dal suo nome di battesimo? Fu Alberigo Crocetta, famosissimo agente, a darle questo nome. Ma andiamo per gradi. La carriera di Patty Pravo è cominciata nel 1965 e inizialmente Nicoletta Strambelli scelse Guy Magenta come nome d’arte. L’anno successivo, a Roma, conobbe proprio Crocetta che la scoprì durante una serata al Piper.

E proprio lui la ribattezzò con il nome che poi le ha permesso di fare carriera. Non è chiaro cosa significhi nello specifico Patty Pravo. Crocetta disse che era “un nome veloce come la vita dei giovani”. Secondo una tesi, sarebbe ispirato ai “Provos” olandesi, giovani trasgressivi e provocatori. La cantante, invece, più avanti dichiarò che il cognome d’arte era ispirato al terzo canto dell’Inferno di Dante nella Divina Commedia, nel quale parlava di “anime prave”, ovvero “anime malvagie”. Insomma, c’è una storia dietro al nome scelto da Patty Pravo per fare musica.

Patty Pravo, le critiche per i ritocchini esagerati

Negli anni Patty Pravo è stata fortemente criticata per aver esagerato con i ritocchini estetici. Oggi, nonostante abbia quasi ottant’anni, sembra molto più giovane, con una pelle che appare perfetta e senza rughe. Ma cosa ha rifatto, nel corso degli anni, Patty Pravo? La cantante sembra aver esagerato con la chirurgia estetica o quantomeno con le punturine. A parlarne è stata proprio lei, che ha dichiarato qualche anno fa: “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”. Dunque, l’artista ha smentito di essere mai finita sotto i ferri per rifarsi. Le sue parole, però, non hanno convinto molti.