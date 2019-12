PATTY PRAVO/ Droga e trasgressione: “Tagliai i capelli e…” (Live Non è la d’Urso)

Vige il più stretto riservo sull’intervista che Patty Pravo questa sera concederà a Live – Non è la d’Urso. Tuttavia, è ormai chiaro che la Ragazza del Piper rispolvererà quel passato di droga ed eccessi di gioventù, passato di cui ha recentemente raccontato in un’intervista concessa al Corriere. Una ribellione, quella di Patty Pravo, che ha avuto inizio sin da giovanissima quando, ancora bambina, si divertiva a stupire i suoi nonni tirando fuori la sua vera personalità: “Mi vestivano con l’abito di velluto blu, il fiocco sul collo – ricorda l’artista – Una cosa tragica. Io volevo i pantaloni. Un giorno, tagliuzzo il vestito e i capelli. Tornano i nonni e dico: io mi voglio così. Si misero a ridere”. Oggi, però, deve molto a quei nonni così permissivi: “Mi hanno dato una libertà che ti obbliga a responsabilizzarti. Mi hanno cresciuta loro”. Fondamentale, nella sua crescita, l’influenza della nonna materna, che ha compreso la sua essenza e ha fatto di tutto per supportarla. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Patty Pravo l’amore per i viaggi in solitaria…

Patty Pravo ospite di Live Non è la d’Urso? Così pare. La nostra Carmelita infatti, ne ha annunciato la presenza nel corso della Domenica Live andata in onda ieri su Canale 5. Nel frattempo, la celebre cantante si è confidata in questi giorni tra le pagine del Corriere della Sera, velando dettagli inediti della sua carriera, vita privata e relazioni amorose. L’artista ha confidato di amare molto i viaggi da sola: “Ho anche fatto la traversata atlantica in solitaria… Ne ho parlato con Giovanni Soldini e non si capacitava di come fossi viva, perché lui va super organizzato, io ero partita terra terra… Sono quasi crepata dalla noia: dovevo solo tenere su le vele. I viaggi da sola li ho imparati, poco più che ventenne, negli anni 70, perché, al Cairo, seduta sotto la Sfinge, sono diventata amica di un cammelliere vecchiotto. Mi ha passato una canna, mi ha insegnato i cammelli, mi ha portato nelle oasi”. Di seguito la Pravo ha ricordato la sua infanzia: “A 14 anni, una mattina, invece di andare a scuola, sono andata a fare l’amore. Torno a casa felice. Dico: nonna, nonno, ho fatto l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornarci nel pomeriggio? Mi ci hanno mandata”.

Patty Pravo il rapporto con i soldi e la droga… fino al carcere

Non ancora ventenne per Patty Pravo è iniziata la carriera costellata di enormi successi: “A tre anni dall’esordio, avevo già uno show in tv col mio nome. Ero ricca da schifo, infatti i soldi non li ho mai considerati e avrei fatto meglio a conservarne di più. Ma lavoravo tanto: ero abituata, venendo dal conservatorio. Ero diplomata direttore d’orchestra, perciò mi era facile comandare una band”. Una vita fatta talvolta di eccessi, anche in amore. Ecco perché ha confidato una storia a tre: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio e vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale…”. E il carcere a Rebibbia nel 1992: “Ci sono stata tre giorni, rilasciata con tante scuse perché cercavano cocaina, ma io, se c’è una cosa che non ho mai preso è la coca. Il resto sì. Cominciai a casa del pittore Mario Schifano, anni 60. Aveva vasi pieni di pilloline, ci bivaccavano i Rolling Stones”.



