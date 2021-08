Patty Pravo/ Quella volta che ha rischiato di perdere la vita…

Nella prossima replica di A grande richiesta – Il meglio di, ci sarà spazio anche per una vera diva della musica italiana Patty Pravo. L’artista può vantare una carriera leggendaria e continua a sfornare grandi successi grazie a una classe fuori dal comune. Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, non passa mai inosservata. L’artista originaria di Venezia continua a essere una vera protagonista e si mette spesso in mostra mediante post sui social davvero sorprendenti. Lei è molto attiva, ad esempio, sul suo profilo Instagram da oltre 80 mila follower. Patty non lesina foto molto accattivanti e infiamma il suo affezionato pubblico, sempre in attesa di avere sue notizie recenti. In molti casi, lei decide di accompagnare i suoi post con frasi delle sue canzoni, in modo d lasciarle ancora più impresse nella memoria dei suoi numerosi fan. Dopo oltre mezzo secolo di carriera, la voglia di continuare a stupire è ancora tanta.

Patty Pravo, un momento molto delicato

In una recente intervista, Patty Pravo ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Infatti, nel 2012, la cantante e musicista ha seriamente rischiato di perdere la vita. Ha sofferto di depressione per un certo periodo e temeva di non farcela a causa di vari attacchi di panico e ansia. Una condizione particolare e preoccupante. Patty avvertiva la sensazione di non riuscire più a parlare né a respirare, come se le si fosse chiusa la gola. Una malattia davvero molto aggressiva, che la Pravo è riuscita a superare grazie alla sua forza d’animo e a una perseveranza fuori dal comune. Inoltre, l’artista ha parlato del suo recente desiderio di partire insieme a Gino Strada per aiutare i bambini dell’Africa. Il fondatore di Emergency è recentemente scomparso a causa di una malattia. L’esperienza televisiva più recente di Patty risale solo a pochi mesi fa, con la presenza tra i giurati del programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato. Quindi, è riapparsa in A grande richiesta – Minaccia bionda, che l’ha vista come protagonista assoluta. L’ultimo suo album è del 2019, Red, al quale ha fatto seguito il conseguente Tour.

