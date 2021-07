Patty Pravo: Riccardo Fogli, gli ex mariti e compagni/ “Ho avuto tanti uomini…”

Riccardo Fogli e gli ex famosi di Patty Pravo, la divina della musica italiana che con la sua voce ha fatto sognare milioni di persone e incantato generazioni su generazioni. Una carriera straordinaria e ricca di successi quella di Patty, che nella sua vita privata si è legata a diversi uomini con cui ancora oggi è in ottimi rapporti. “Ho avuto tanti uomini, quattro” – ha dichiarato in una vecchia intervista la cantante che all’inizio della sua carriera si è legata a Gordon Faggetter, batterista professionista del gruppo Cyan Three, Gordon Faggetter. “Eravamo fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti” è il ricordo della Pravo che successivamente si è sposata con lo stilista Franco Baldieri. Una storia finita male come ricorda l’artista: “scusa caro, torna a dormire, ho sbagliato uomo” con lui che le disse “per te la porta sarà sempre aperta”. Poi la Pravo è stata legata al chitarrista Jack Johnson e al bassista Paul Marines.

La storia d’amore più importante della vita di Patty Pravo però è stata quella con Riccardo Fogli. I due si sono conosciuti negli anni ’70: Fogli era sposato con Viola Valentino, ma quando incontra Patty decide non solo di lasciare la moglie, ma anche il gruppo dei Pooh. “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me” – ha raccontato la cantante in una intervista che con Riccardo Fogli si è sposata a Gretna Green, in Scozia, con un rito celtico per non essere accusati di bigamia nel nostro paese. Un grande amore come ricorda proprio Patty: “eravamo molto felici. Quando si è amato molto una persona l’amore rimane nel tempo. Posso quindi dire che oggi sono felice che lui abbia dei figli e un matrimonio felice, perché era quello che voleva”. Poi la storia a tre con Paul Martinez e Paul Jeffrey con la cantante che rivelò: “amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma”. Infine il matrimonio con John Edward Johnson sposato il 23 agosto del 1982 a Los Angeles.

