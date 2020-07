Patty Pravo, seno in mostra al mare/ Maglietta bagnata e il web s’infiamma: “Divina”

Patty Pravo si candida a diventare una sirenetta dell’estate 2020. A 2020, la cantante brucia la concorrenza pubblicando una foto in cui mostra il seno sotto la maglietta bianca, bagnata dall’acqua del mare. Nessun bikini per la diva della musica italiana che, per rinfrescarsi e combattere le calde giornate di luglio, si è concessa un momento di relax in spiaggia. Come tutte le dive, Patty Pravo sceglie un look insolito tuffandosi in mare vestita. La maglietta bianca, però, non lascia nulla all’immaginazione e la foto pubblicata dalla stessa artista sui social ha letteralmente scatenato i commenti dei fans che s’inchinano alla sua bellezza e alla sua classe senza tempo. Ancora una volta, a 72 anni, Patty Pravo dimostra di essere avanti con i tempi mostrandosi senza filtri come ha sempre fatto nel corso degli anni.

PATTY PRAVO MISS MAGLIETTA BAGNATA, BOOM DI LIKE

72 anni e non sentirli. Patty Pravo infiamma Instagram e scatena i commenti dei fans che s’inchinano di fronte alla sua bellezza e alla sua classe. Sono tantissimi i complimenti che la cantante sta ricevendo in queste ore e non solo dai fans. Ad ammirare la sua perfezione fisica sono anche amici e colleghi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi e Syria che le scrive semplicemente “Divina“. “Primo posto maglietta bagnata a Patty Pravo”, scrive invece Ambra Angiolini. “L’età è solo un numero, sublime”, “Meravigliosa”, “Che classe”, scrivono i fans. Passano gli anni, dunque, ma Patty Pravo resta non solo una delle voci più belle della musica italiana, ma anche una vera icona di stile e bellezza. Una foto che i fans hanno apprezzato e che potete ammirare qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram 🌊🌊 #mare #pattypravo #estate2020 Un post condiviso da Patty Pravo (@patty_pravo_official) in data: 29 Lug 2020 alle ore 7:57 PDT





