Patty Pravo si è rifatta? Lei nega ritocchi estetici/ Ma le foto del “prima” e “dopo” alimentano i rumors

Patty Pravo si è rifatta? La cantante nega di aver mai fatto ricorso a “ritocchini estetici”, eppure i fan notano cambiamenti sospetti

Patty Pravo si è guadagnata l’appellativo di ‘Divina’ per via della sua immagine magnetica e affascinante. Attraverso la sua musica e il suo carisma, ha conquistato il cuore di svariate generazioni, rimanendo sempre fedele a se stessa e al suo personaggio. Ciò che negli anni è cambiato, inevitabilmente, è il suo aspetto estetico. Al di là dei segni del tempo, in molti non hanno potuto fare a meno di notare numerosi trattamenti estetici a cui Patty Pravo si sarebbe sottoposta.

Ma Patty Pravo si è rifatta? La cantante in realtà nega i ritocchini estetici con forza, sostenendo di non essersi mai rifatta nulla del suo corpo. Eppure sbirciando tra le foto del “prima” e del “dopo”, sono tanti gli utenti e i fan a notare diversi cambiamenti: dal presunto sollevamento della palpebre alle labbra e gli zigomi. Una questione che è stata affrontata anche durante un suo passaggio a Belve, dove appunto Patty Pravo ha negato i rumors.

Patty Pravo e i presunti ritocchini, la verità della cantante e il rapporto con la bellezza: “Oggi non mi piaccio tanto, ma…”

Su Patty Pravo e i ritocchini estetici si era anche soffermata Striscia la Notizia, nella rubrica “Fatti e Rifatti”. Secondo la trasmissione satirica di Canale 5, infatti, la cantante avrebbe optato per ritocchi a labbra e zigomi nel corso degli ultimi anni.

“Non mi piaccio tanto oggi. Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho“, ha detto la cantante lo scorso autunno nel salotto di Francesca Fagnani. Una versione che non sembra convincere più di tanto i fan di Patty Pravo, il cui rapporto con la bellezza e con il proprio corpo resta avvolto nel mistero.

