Patty Pravo a rischio squalifica da Sanremo 2026? Indagini in corso sulla canzone

Neanche il tempo di memorizzare bene la lista dei cantanti di Sanremo 2026 che Patty Pravo è già finita attentamente sotto la lente d’ingrandimento. La celebre cantante, che alla sua ultima partecipazione sanremese si guadagnò la standing ovation con Cieli immensi, avrebbe presentato una canzone troppe simile a un’altra, questo avrebbe innescato le indagini per verificare la reale situazione. Patty Pravo rischia davvero la squalifica dal Festival di Sanremo?

Troppo presto per adesso ed è giusto specificarlo, si tratta di rumor, ma secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, potrebbe esserci qualche sorpresa: “Una cantante della nuova scena sarebbe a rischio squalifica perché il suo ultimo brano risulta troppo simile a una canzone uscita anni fa. E’ in corso una verifica interna. Dovrebbe essere Patty Pravo”. Troppo presto ovviamente per sbilanciarsi, anche perché i brani ad ora sono noti a pochissimi intimi e non sono stati ascoltati neanche dalla stampa, visto che il rito del celebre primo ascolto avrà luogo solamente a fine gennaio, un mese prima del Festival.

Sanremo 2026, scatta il toto-vincitore: Fedez-Masini in testa

Intanto sono scattate le fasi di pre-scommesse sul Festival di Sanremo 2026, chi vincerà la kermesse che segnerà anche la conclusione del percorso di Carlo Conti all’Ariston? Fedez e Marco Masini sono in testa alle preferenze secondo i bookmakers ad ora, con Tommaso Paradiso e Arisa che tallonano le punte di diamante del Festival.

In ogni caso anche questo dovrebbe essere un Festival delle sorprese, ogni edizione ci insegna che alla fine a contare davvero sono le canzoni, ancora prima dei cantanti, e non farà eccezione neanche un Sanremo che sulla carta appare piuttosto equilibrato.

