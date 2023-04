PATTY PRAVO, TUTTI GLI AMORI: 5 MATRIMONI E DIVORZI/ “Me la sono cavata. Califano…”

Tra gli amori di Patty Pravo non c’è Franco Califano, collega e amico di lunga data dell’artista. “Eravamo molto amici. Mi ha commosso il fatto che mia ha lasciato una canzone nel testamento, alla fine della sua vita”, ha confermato Patty Pravo a Verissimo. Ma a proposito di amore, ha svelato un retroscena nello studio di Silvia Toffanin: “Ha corteggiato la mia segretaria francese, Monique, quindi me l’ha rubata. Io sono rimasta senza, lei è scappata con lui”. Sollecitata dalla conduttrice sui suoi amori passati, Patty Pravo si è limitata a rispondere con una battuta: “Devo dire che me la sono cavata, ecco. Ma non ho chiuso con l’amore, ogni tanto finisce e ne incontri un altro”. (agg. di Silvana Palazzo)

Patty Pravo "Dio? Credo nell'energia"/ "Roncalli? Parlammo della cresima e…"

TUTTI GLI AMORI DI PATTY PRAVO: 5 MATRIMONI E… ALTRETTANTI DIVORZI

Chi sono stati gli uomini di Patty Pravo e cosa sappiamo di tutti i suoi amori vissuti nel corso degli anni, a partire da Gordon Faggetter a Riccardo Fogli fino ad arrivare a John Edward Johnson? Questo pomeriggio la 75enne cantautrice originaria di Venezia tornerà come ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontarsi a 360 gradi e parlare pure dei prossimi progetti che attendono l’eternamente giovane ‘ex ragazza dei Piper’. E la presenza nel talk show di Canale 5 di Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, è l’occasione per raccontare tutte le liaison sentimentali della sua vita, dalle storie più note ai flirt che invece pochi conoscono, tra mariti ed ex compagni.

Come sappiamo, per sua stessa ammissione Patty Pravo è stata una hippy ante litteram negli Anni Sessanta, convinta assertrice dell’amore libero tanto che il suo stile di vita e la sua vita amorosa fecero spesso scandalo: “Ho sempre in seguito la libertà e non me ne pento” aveva detto una volta e i suoi tanti flirt lo testimoniano tanto che in passato era una delle figure predilette dalla cronaca rosa nostrana che si sbizzarrì a raccontare tutte le sue storie d’amore . La maggior parte riguardavano ovviamente musicisti e suoi colleghi in quel mondo: sposatasi ben cinque volte, e altrettante volte divorziata, Patty Pravo non ha tuttavia mai avuto dei figli, cosa di cui comunque non si è mai crucciata e che sia stata una precisa scelta della stessa artista veneta.

PATTY PRAVO, TRA BIGAMIA E RITI CELTICI: DA FAGGETTER A BALDIERI, POI FOGLI E…

Il primo matrimonio di Patty Pravo, che afferma di aver avuto tuttavia di aver avuto davvero solamente quattro uomini, risale al 1968 quando fu portata all’altare in Inghilterra da Gordon Angus Faggetter, batterista britannico della band dei Cyan Three: la loro unione durò quattro anni anche se pare non esistano documenti che attestino la celebrazione delle nozze. Durante un’ospitata da Mara Venier, la cantante rivelò che una delle cose che ricorda con più piacere nella vita è la prima volta che andò “a trovare i genitori di Gordon, sono partita con la mia macchina”. Il secondo matrimonio invece ebbe come protagonista Franco Baldieri, arredatore romano a cui si unì a sorpresa e tra grande attenzione della stampa nel febbraio del 1972 in Campidoglio… salvo poi lasciarlo poche settimane dopo per via della sua relazione con un altro uomo (i due poi divorzieranno nel 1986).

È un altro musicista inglese il terzo marito di Patty Pravo, ovvero il chitarrista Paul Jeffery: sposato nel corso di una cerimonia in quel di Bali (Indonesia) nel 1976, il legame con questi durò invece cinque anni: contemporaneamente l’artista italiana frequentò un bassista statunitense, Paul Martinez, sposato invece in California nel 1978, mentre invece la storia con John Edward Johnson (anche lui nel mondo della musica, ma chitarrista) la vide salire all’altare nell’agosto del 1982 sempre in California, ma a San Francisco: cosa che per la legge italiana dell’epoca la fece incorrere nel reato di bigamia dal momento che nel nostro Paese Patty Pravo era ancora la moglie di Baldieri. Nel caso di quest’ultimo matrimonio si parla del legame più lungo per l’artista tanto che durò quasi dieci anni. Non va dimenticato inoltre che nel 1973 la diretta interessata si unì, con rito celtico, a Riccardo Fogli: l’ex Pooh per la Pravo aveva abbandonato il gruppo, anche se va ricordato che la cerimonia celebrata a Gretna Green, in Scozia, non aveva valore in Italia, dove entrambi risultavano essere già coniugati rispettivamente coi loro partner…











