Patty Smith/ Chi è la seconda moglie di John McEnroe, ex cantante degli Scandal

Nel film Borg McEnroe, che racconta la rivalità tra i due campioni del tennis e in particolare la finale di Wimbledon 1980, verrà anche dato spazio alle figure femminili che sono state o sono tuttora importanti per le rispettive vite. Per esempio, Patty Smith: la quale è una cantante di origini irlandesi, come Mac rispetto al quale ha due anni in più. Il matrimonio, celebrato nel 1997, è per entrambi il secondo: McEnroe infatti è stato sposato per 8 anni (prima del divorzio, ma da un paio d’anni erano già separati) con l’attrice Tatum O’Neal, dalla quale ha avuto tre figli. La Smith invece era convolata a nozze con Richard Hell, lui pure musicista; dalla sua unione con l’ex campione di tennis sono nate Anna e Ava.

SEI FIGLI PER LA COPPIA JOHN MCENROE E PATTY SMITH

Dunque, John McEnroe e Patty Smith hanno oggi 6 figli: Ruby, la maggiore, è nata nel 1985 dal matrimonio tra lei e Richard Hell. Poi sono arrivati Kevin, Sean ed Emily che sono appunto figli di Mac e Tatum O’Neal, poi le ultime due figlie. Patty Smith ha avuto un’infanzia e adolescenza tribolate: scossa dal divorzio dei genitori, era stata arrestata già a 12 anni per molestie a pubblico ufficiale e poi acquisto di narcotici. La sua prima band in carriera arriva a 15 anni: il gruppo eseguiva cover di Cat Stevens, ma presto la Smith è diventata cantante degli Scandal dopo aver conosciuto il chitarrista Zachary Smith. Il primo album, omonimo (in realtà si trattava di un EP) è diventato all’epoca quello più venduto di sempre per la Columbia Records; oltre un milione di copie per Warrior, il primo full album che alla cantante è anche valso il soprannome di Guerriera che ancora oggi porta.

PATTY SMITH E I PROBLEMI ECONOMICI…

Da quel momento, Patty Smith ha inciso un altro album con gli Scandal (Picture Disk) ma, nonostante il grande successo, ha sempre avuto problemi economici; soprattutto con il matrimonio con Richard Hell. Nello spazio di 5 anni ha pubblicato due dischi da solista, e di fatto la sua carriera è finita lì anche perché, dopo il matrimonio con McEnroe, ha scelto di dedicarsi ai figli. In seguito sono stati pubblicati tre album degli Scandal: un paio di greatest hits e, nel 2006, We Are The 80’s che è un video della loro reunion. Patty Smith vive a New York con l’ex campione di tennis: per entrambi è la città natale, e McEnroe ha sempre detto di aver finalmente trovato il giusto equilibrio nel suo secondo matrimonio.



