Pau Lopez alla Roma/ Il portiere del Betis pronto per Trigoria: talento e carisma

La Roma è praticamente ad un passo da Pau Lopez, estremo difensore del Betis di Siviglia. Per il classe 1994 il club giallorosso verserà 20 milioni di euro nelle casse del club andaluso più una percentuale sulla futura rivendita di Sanabria (che viene valutata circa 7.5 mln), per un esborso di quasi 30 milioni di euro. Pau Lopez ricoprirà il ruolo di primo portiere, dopo una stagione deludente di Olsen che si è alternato con Mirante. Il 25enne iberico viene da un campionato senza dubbio positivo, in cui lo stesso ha esordito con la nazionale spagnola (a fine 2018), a conferma appunto di un’annata memorabile. Con un passato fra le fila dell’Espanyol e una parentesi nel Tottenham, in cui però non ha disputato nemmeno un match, per Lopez è giunto il momento della definitiva consacrazione, grazie alla chiamata della Roma.

PAU LOPEZ ALLA ROMA

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di Sky Sport, oltre alle grandi doti tecniche, una delle più importanti qualità del portiere è la personalità, che spesso lo porta ad atteggiamenti al limite del lecito, come quando durante il derby della scorsa stagione con il Siviglia, fece espellere (decisione poi annullata dalla federazione), Roque Mesa. Alto 190 centimetri, Pau Lopez è molto abile anche nelle uscite basse, di conseguenza sembrerebbe rappresentare una garanzia per la porta della Roma, che dopo l’addio del fenomenale Allison, necessitava di un portiere all’altezza del suo blasone. Che Paul Lopez sia un portiere di qualità lo si capisce anche dal fatto che si tratta del secondo estremo difensore nella storia del Betis Siviglia ad aver giocato una partita con la nazionale spagnola, precisamente, la sfida del 18 novembre scorso di Nations League contro la Bosnia. Prima di lui ci era riuscito solo Pepin, il 30 settembre del 1963, con una prestazione memorabile contro l’Irlanda che lo fece diventare per tutti “l’eroe di Belfast”.

