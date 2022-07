Pau Torres alla Juventus?/ Calciomercato, la richiesta del Villarreal per lo spagnolo

Calciomercato news, Pau Torres alla Juventus per sostituire De Ligt

In questa sessione di calciomercato estivo potrebbe concretizzarsi il passaggio di Pau Torres alla Juventus nell’ottica di rimpiazzare Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, dopo essere stato accostato al Chelsea che tuttavia ha poi preferito virare su Kalidou Koulibaly del Napoli, è finito da un paio di settimane nel mirino del Bayern Monaco che avrebbe già avuto due colloqui con i bianconeri tramite la mediazione del direttore sportivo ed ex juventino Hasan Salihamidzic.

I nomi sul taccuino dei dirigenti della Vecchia Signora non mancano di certo, si è infatti parlato anche di Acerbi della Lazio e di Gabriel dell’Arsenal, ma le quotazioni del venticinquenne spagnolo sembrano in rialzo in queste ore nonostante un contratto che lo lega al Villarreal fino al giugno del 2024. Nel corso della passata stagione Torres è stato in grado di collezionare sei reti ed anche un assist vincente in 47 presenze totali tra campionato e coppe varie.

Calciomercato news, la richiesta per portare Pau Torres alla Juventus

Le chances di vedere Pau Torres alla Juventus potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni in questo luglio di calciomercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento l’ostacolo principale per portare il centrale a Torino sarebbe rappresentato dalla valutazione di 50 milioni di euro effettuata dal Villarreal per il cartellino del calciatore. I dirigenti del club piemontese tenteranno di abbassare le pretese degli spagnoli avviando i contatti con la consapevolezza che il calciatore avrebbe dato l’assenso al trasferimento in Italia.

