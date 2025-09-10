Tutto su Paul Baccaglini, l'ex inviato delle Iene trovato senza vita in casa dalla compagna.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene, trovato senza vita a 41 anni in casa. L’uomo viveva a Segrate, nell’hinterland di Milano, insieme alla compagna e sarebbe stata proprio lei a trovarlo. Ad annunciare la morte di Paul Baccaglini, sui social, è stata la pagina delle Iene. “Ciao Paul! Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, è il messaggio della trasmissione di Italia 1.

Nato e cresciuto negli Stati Uniti da padre americano e madre italiana, Baccaglini era diventato popolare proprio per la sua partecipazione, come inviato alla trasmissione di Italia 1 “Le Iene Show”. La sua avventura televisiva era cominciata dopo un’esperienza radiofonica prima con Radio Padova e in seguito, per tre anni, con Rtl 102.5.

Paul Baccaglini: dalla tv allo sport

Non solo radio e televisione nella vita di Paul Baccaglini che è stato anche il presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017. Dopo l’addio alla tv, aveva cominciato ad interessarsi di finanza creando un fondo commerciale insieme a due soci, utilizzato per pre-acquistare il Palermo calcio anche se l’acquistò definitivo slittò fino alla scelta di Baccaglini di dimettersi dal suo ruolo di presidente.

Oggi, purtroppo, la notizia della morte le cui cause sono tutte da accertare. Grande il cordoglio del web e dei colleghi come Veronica Ruggieri, Giulio Golia e Giovanna Nina Palmieri, tutti inviati delle Iene. “Non ci posso credere”, “Ricordo perfettamente i suoi servizi”, “Condoglianze alla famiglia e voi @redazioneiene avete sempre la delicatezza di ricordare tutti coloro che hanno fatto parte di voi”, sono alcuni dei messaggi sotto il post della pagina Instagram delle Iene.

