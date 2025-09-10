Thais Wiggers e l'amore con Paul Baccaglini: "La vita ci ha portati lontano, non ci sentivamo da anni ma ho bei ricordi"

Paul Baccaglini è morto prematuramente a 41 anni, l’ex inviato de Le Iene è stato ritrovato senza vita nelle scorse ore. Volto e inviato del programma di Italia 1, in passato è stato fidanzato con la super modella Thais Wiggers, una relazione rimasta nel suo cuore e della quale è tornato a parlare con il passare del tempo. Una storia che si è conclusa nel 2018 e che vide Paul Baccaglini crescere la figlia della modella, nata dalla precedente relazione con Teo Mammucari. Paul Baccaglini si mise in mostra come “un ottimo padre non biologico”, e si definì in questo modo.

L’ultimo saluto della redazione de Le Iene a Paul Baccaglini: “Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”. La scomparsa di Paul ovviamente lascia un vuoto importante anche nel cuore della stessa Thais Wiggers.

Thais Wiggers e l’amore con Paul Baccaglini

La modella è tornata a parlare della sua storia con l’ex Paul Baccaglini, una relazione finita ma che ha lasciato dei ricordi speciali nel cuore della ragazza brasiliana. La relazione con Paul Baccaglini ha toccato le corde del cuore della modella brasiliana ed ex compagna di vita di Teo Mammucari:

Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani… nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme. Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia” ha scritto la ragazza sui social nelle scorse ore esprimendo così un ricordo dell’ex volto de Le Iene.

