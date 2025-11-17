Tutto su Paul ed elsa, i genitori di Alice ed Elsa Kessler e sull'infanzia delle gemelle, icone della televisione degli anni Sessanta.

Alice ed Ellen Kessler, nonostante il successo le abbia portate a girare il mondo, sono sempre rimaste legate alle proprie origini e alla famiglia. Nate nel 1936, erano figlie di Paul ed Elsa. Lui era un ingegnere meccanico. L’infanzia delle gemelle Kessler non è stata facilissima. Come tutti quelli della loro generazione, le gemelle Kessler hanno conosciuto gli orrori della guerra e hanno vissuto il dramma di perdere due fratelli. Sin da bambine, studiano danza e, appena compiono 18 anni, cercano la libertà e l’indipendenza lasciando la Germania per provare a trasformare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Approdano così a Parigi prima di arrivare in Italia dove diventano due vere icone. Al loro fianco, tuttavia, c’è sempre stata la famiglia. I genitori, infatti, sono state un supporto importantissimo per le figlie che hanno vissuto una vita mantenendo sempre un legame indissolubile con le proprie radici.

Genitori Gemelle Kessler: il legame tra Alice ed Ellen e la mamma

Il legame più importante è quello che Alice ed Ellen Kessler hanno avuto con mamma Elsa che, come hanno raccontato loro stesse in qualche intervista, non ha avuto un matrimonio sereno e felice. Vedendo il legame matrimoniale dei genitori, Alice ed Ellen hanno sempre cercato l’indipendenza continuando ad essere legate alla madre da un filo invisibile.

Un filo che le ha spinte ad esprimere il desiderio di essere sepolte in un’unica urna accanto alle cenere di mamma Elsa la cui scomparsa lasciò un vuoto profondo nel cuore delle gemelle che, oggi, hanno scelto di spegnersi insieme dopo aver percorso l’una accanto all’altra il sentiero della vita.