Paul Ferrari, chi è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli/ Dopo Charley Vezza…

Estate calda per Marica Pellegrinelli. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e la relazione con Charley Vezza, la modella avrebbe un nuovo amore. Come infatti rivela il settimanale Oggi in esclusiva sul numero in edicola, Il nuovo fidanzato della Pellegrinelli si chiama Paul Ferrari, ha 30 anni, ed è bergamasco come lei. Nelle foto pubblicate dal noto magazine, sono infatti ben palesi le tenerezze tra i due. Marica e Paul sono molto vicini e lui le sposta i capelli dietro l’orecchio con fare tenero. La Pellegrinelli, insomma, ha archiviato la relazione con Charley Vezza, di cui si è molto discusso, e pare sia ora molto felice al fianco del 30enne di cui, però, poco si sa.

Marica Pellegrinelli, dalle polemiche al nuovo amore

Di recente si è parlato di Marica Pellegrinelli anche a causa di una polemica sorta per un viaggio in Sicilia fatto nel corso del lockdown. Di fronte alle critiche dei follower, la modella aveva spiegato: “Allora ragazzi, mi chiedete come abbia fatto ad essere qua. Non sono qui in vacanza, anche se sembra. – la Pellegrinelli aveva inoltre chiarito che – Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua.” Per poi concludere: “Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”. Chissà che ora non sia il nuovo amore a creare ulteriori polemiche…

© RIPRODUZIONE RISERVATA