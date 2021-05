Paul Gascoigne, addio all’Isola dei Famosi 2021/ Lascia l’Italia e…

Non c’è niente da fare. Tra i fan italiano e Paul Gascoigne non è andato tutto come previsto e quello che sembrava essere il vero eroe di questa Isola dei Famosi 2021, si è trasformato in un niente di fatto che, a quanto pare, non avrà nemmeno un seguito. Paul Gascoigne ha dovuto lasciare l’Honduras per via del problema alla spalla che non gli ha dato tregua dopo un infortunio di gioco, ma adesso che in molti erano convinti che avrebbero avuto a che fare con lui grazie alla sua partecipazione alle dirette e alle puntate in studio, si sbagliava e di grosso, almeno secondo quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi in edicola oggi. Nelle Chicce di gossip, in un piccolo trafiletto dedicato a Gascoigne, infatti, si legge della sua partenza verso Londra proprio per avere le giuste cure per il suo problema alla spalla.

In particolare, si legge: “Dopo la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021, l’ex calciatore e naufrago Paul Gascoigne non tornerà di nuovo tra gli ospiti della trasmissione. Volerà a Londra per curarsi alla spalla dopo il problema riscontrato in Honduras”. Siamo sicuri che in studio ci sarà altro di cui parlare visto che le donne fino a questo momento sono state protagoniste, ma questa situazione a metà con Paul Gascoigne non fa altro che deludere il pubblico che adesso chiede a gran voce di vederlo in un altro reality. Forse il Grande Fratello Vip sarà più consono per il campione?

