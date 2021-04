Paul Gascoigne/ Angela Melillo lo prende di mira, lui è pronto ad esplodere?

Paul Gascoigne si allontana dal gruppo all’Isola dei Famosi 2021?

Paul Gascoigne è di nuovo nel mirino del gruppo dell’Isola dei Famosi 2021? Il campione continua a far discutere e dividere i suoi compagni naufraghi ma alla fine sembra che nessuno abbia davvero il coraggio di opporsi al suo modo di fare e di dire. Non è la prima volta che si parla di Gazza tanto che, un paio di settimane fa, per via di una serie di sue reazioni un po’ esagerate con un linguaggio scurrile, in molti si erano detti pronti a nominarlo salvo poi arrivare in Palapa e nominare Fariba. La persiana furiosa è corsa da Gazza a rivelare i commenti e i piani del gruppo tirando in mezzo anche Gilles Rocca che, a quel punto, si è subito chiarito con lui addirittura lanciandosi addosso e abbracciandolo come si farebbe con un caso amico, e adesso? Siamo di nuovo punto e a capo.

Paul Gascoigne, Isola dei Famosi 2021/ Fariba Tehrani lo spinge alla guerra ma lui...

Angela Melillo ha preso di mira Paul Gascoigne?

La più agguerrita nei suoi confronti è ancora Angela Melillo convinta che Paul giochi un po’ sulla questione della comprensione del linguaggio proprio perché spesso capisce ma tante altre volte non lo fa e forse questo non è tanto legato alle lingue diverse ma al fatto che ci marci un po’ sopra approfittandone. A questo punto sembra che la nomination di Angela sia di nuovo dedicata a Paul Gascoigne che, per molti, è già una bomba pronta ad esplodere e Vera Gemma lo ha capito bene visto che, quando è arrivato il momento di condividere, almeno con alcuni, il cibo ottenuto come ricompensa, ha chiamato anche il calciatore. Gazza ha accettato e si è riempito mani e bocca di patatine in barba ad Awed e Andrea Cerioli che, invitati, hanno detto di no al grido di ‘o tutto o nessuno’. Le cose tra Paul e il gruppo forse non si mettono benissimo e anche il fatto che non faccia niente mai sta iniziando a pesare. La stessa ballerina romana fa notare: va bene lavori in cui servono le spalle o le braccia, ma che ci vuole a stare seduto davanti al fuoco a controllarlo? Siamo sicuri che questa sera ne vedremo delle belle con Paul Gascoigne.

