Paul Gascoigne/ “Ciufoli bastar*o” e Valentina Persia lo attacca: “Maleducato!”

Paul Gascoigne perde le staffe all’Isola dei Famosi 2021

Paul Gascoigne sembrava l’amico di tutti all’Isola dei Famosi 2021 ma da quando è tornato qualcosa è cambiato. Dimenticate i divertenti siparietti con Awed perché adesso il campione è finito nel mirino di tutti e, a sua volta, ha messo tutti sotto la lente. Forse complice il suo incidente dei giorni scorsi, il nervosismo e l’impossibilità di fare quello che faceva prima o solo il fatto che, dopo un mese, inizia a venire a galla la vera indole delle persone e così ecco che il nostro Gazza è partito all’attacco e non solo. La prima a finire nel mirino è stata Fariba Tehrani poi è toccato anche a Roberto Ciufoli reo di non aver risolto e gestito le cose come un vero e proprio leader dovrebbe fare al grido di: “Fuc**ng bastar* capitano… ” e poi rivolgendosi a tutti gli altri ha ribadito le stesse cose.

Paul Gascoigne/ Il ritorno all'Isola dei Famosi 2021 ma.. a metà

Paul Gascoigne finirà in nomination dopo il linguaggio e l’attacco a Roberto Ciufoli?

Nella notte Gilles Rocca ha avuto modo di commentare il comportamento di Paul Gascoigne ma anche la mancata risposta di Roberto Ciufoli che non ha risposto a tono all’ex calciatore nel momento in cui l’ha insultato e attaccato. A suo dire l’attore avrebbe abbassato le penne davanti al campione anche se Valentina Persia ci ha tenuto a ribadire il concetto ripetendo le parole dette dal Gazza, parole pesanti che adesso spingeranno sicuramente i naufraghi a rivedere un po’ quelle che erano le loro prime intenzioni nelle nomination di questa sera. Angela Melillo ha comunque voluto riprendere Paul Gascoigne: “Non è un problema di lingua, ma di educazione”. Anche Gilles Rocca ha affrontato la questione dicendosi pronto a parlare con il calciatore che, se non capirà, sarà punito con la nomination.

