Paul Gascoigne collassato in casa: ricoverato in ospedale dopo il grave malore: chi è l'ex calcitore, cos'è successo e come sta

Paul Gascoigne collassato in casa, trovato da un amico: è ricoverato in terapia intensiva

Paura e terrore per l’ex calciatore Paul Gascoigne, trovato collassato in casa. Secondo quanto ricostruito dal Messaggero e dal The Sun, l’ex maglia della Lazio e della Nazionale dell’Inghilterra è stato trovato semincosciente da un amico, Steve Foster, nella sua camera da letto venerdì sera, (ma la notizia è stata resa nota solo nelle scorse ore) immediatamente trasportato in ospedale è stato ricoverato in terapia intensiva. La causa del grave malore di Paul Gascoigne è stato un collasso dal quale, per fortuna, sembra si stia riprendendo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti e le parole dell’amico, ma anche autista ed assistente personale Steve Foster, Paul Gascoigne vittima di un collasso un paio di giorni fa è stato trasportato d’urgenza in terapia intensiva per poi essere trasferito in un’unità di medicina d’urgenza. Come sta Paul Gascoigne dopo il grave malore? Le sue condizioni di salute sono state descritte come stabili, è vigile e cosciente e Foster ha fatto sapere che ringrazia tutti coloro che gli stanno augurando il meglio e una pronta guarigione. È fuori pericolo ma rimarrà in ospedale per le cure necessarie e riprendersi del tutto.

Chi è Paul Gascoigne, l’ex calciatore vittima di un collasso: cos’è successo e come sta

Classe 1967, Paul Gascoigne ha 58 anni ed è un ex calciatore inglese che ha giocato anche in altri club professionistici ai messimi livelli anche italiani e scozzesi come il Lazio e Rangers. Di ruolo centrocampista e soprannominato il Gazza, Gascoigne è stato definito unanimemente come uno dei giocatori più puri e talentuosi della sua generazione anche se non è mai riuscito ad esprimere al meglio tutto il suo potenziale sia per la vita privata turbolenta, segnata da problemi con l’alcool, sia per una serie di infortuni che ne hanno compromesso la carriera e messo in ombra le sue qualità tecniche. È stato sposato con l’ex moglie Sheryl dal 1996 al 1998 da cui ha avuto un figlio Mason ed adottato i due figli della donna nati da una precedente relazione Bianca e Regan.