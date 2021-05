Paul Gascoigne/ Come sta dopo l’infortunio? In studio all’Isola dei Famosi 2021

Paul Gascoigne come sta?

Non è stata particolarmente fortunata l’avventura di Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021. L’ex calciatore, noto per i suoi colpi di testa, prometteva grandi cose nel reality di Canale 5 ed è partito a bomba fino a quando un infortunio lo ha fermato. Ha continuato a rimanere in Honduras, nella speranza che il suo infortunio non fosse così grave ma, accertamenti più approfonditi lo hanno infine costretto ad abbandonare l’Isola. “Ho un po’ di dolore perché si sono rotti i legamenti e il tendine della spalla, – ha annunciato allora in diretta, in collegamento con Ilary Blasi. – ma sto bene perché ho mangiato il gelato”, aveva poi stemperato. D’altronde, Gascoigne non è parso mai particolarmente deluso dalla piega che ha preso la sua avventura all’Isola, mai ha perso il suo ottimismo.

Da quell’annuncio sono ormai trascorse delle settimane e oggi Ilary Blasi avrà il piacere di avere Paul Gascoigne ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. D’altronde non è l’unico tornato recentemente in studio dopo aver abbandonato il programma a causa di un infortunio. Prima di lui anche Elisa Isoardi, per un incidente all’occhio, Brando Giorgi, per un distacco della retina. Recentemente anche Ubaldo Lanzo ha dovuto abbandonare l’Isola e tornare in Italia per alcuni accertamenti medici dopo importanti problemi ai denti. Questa sera, in diretta, scopriremo come sta Paul Gascoigne e sicuramente arriveranno notizie anche su Ubaldo.

