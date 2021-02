Paul Gascoigne concorrente all’Isola dei Famosi 2021?/ L’ex calciatore sbarca…

L’Isola dei Famosi 2021 comincia a prendere forma. Il reality show tornerà presto in onda con un’edizione tutta nuova che sarà condotta da Ilary Blasi. Il cast non è ancora ufficiale, ma sono già tanti i nomi che stanno circolando. Stando ad un’indiscrezione riportata da Tv Blog, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 potrebbe esserci anche l’ex calciatore Paul Gascoigne. Classe 1967, Gascoigne è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Nonostante il suo talento, a causa di un carattere particolare e dei tanti infortuni, ha avuto una carriera travagliata. L’ex calciatore sarebbe così pronto a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021 che partirà lunedì 8 marzo, in prima serata su canale 5, una settimana dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2020. Il nome di Gascoigne, tuttavia, non è l’unico nome che sta circolando.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: I NOMI IN POLE INSIEME A PAIL GASCOIGNE

Sono tanti i nomi in pole per l’Isola dei Famosi 2021. Oltre al nome di Paul Gascoigne, infatti, tra i concorrenti della prima edizione dell’Isola condotta da Ilary Blasi dovrebbero esserci: Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci, Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma. Dubbi sulla presenza di Valentina Persia, del modello Akash Kumar, l’ex marito di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli, il pugile Clemente Russo.L’inviata dovrebbe essere Elenoire Casalegno mentreper il ruolo di opinionisti sono in pole Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Teo Mammucari. Saranno questi, dunque, i nomi dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021? Non dovrebbero esserci, invece, Jill Cooper e Amedeo Goria, tra i primi nomi accostati al reality.



