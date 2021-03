Paul Gascoigne/ Dopo successi, alcol, droga e tentati suicidi rinascita all’Isola dei Famosi 2021?

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 dopo aver sperperato migliaia di sterline

L’ex calciatore Paul Gascoigne, classe 1967, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e da questa sera sarà anche naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 per la sua voglia di riscatto e di rimettersi in gioco Nonostante il suo talento, infatti, a causa di un carattere particolare e di una serie di infortuni, la sua carriera è stata lunga ma molto travagliata e questo lo spingerebbe ad essere ancora più assetato di vittoria e di arrivare lontano. Ma ci riuscirà davvero? Per alcuni la sua vita è stata travagliata o, addirittura, maledetta perché nonostante il successo e i soldi, Gascoigne non ha mai trovato davvero pace districandosi tra diversi tentativi di suicidio ma anche tra i ricoveri dovuti a incidenti vari e alla sua dipendenza dall’alcol arrivando, secondo i bene informati, a sperperare 26 milioni di sterline.

La sua dipendenza dall’alcol e la costosa operazione che lo ha salvato

L’ex numero 8 dell’Inghilterra Paul Gascoigne ha speso i suoi guadagni ed ha avuto bisogno dell’aiuto di vecchi amici per pagare le spese per la riabilitazione. Al Mirror lo scorso anno rivelò di aver affrontato un’operazione costosa da oltre 20 mila sterline che finalmente lo ha tirato fuori dal suo tunnel: “Sono stato in Australia e ho speso tanto per un’operazione che mi fa smettere di bere”. Secondo quanto lui stesso ha spiegato gli avrebbero cucito del pellet nello stomaco che lo fa sentire male se beve troppo: “Non appena tocchi alcol o droghe ti senti male. A volte mi capita di volermi ubriacare ed ecco perché devo fermarmi”. Riuscirà a rimanere lontano dai guai all’Isola dei Famosi 2021?

