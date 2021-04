Paul Gascoigne/ Il ritorno all’Isola dei Famosi 2021 ma.. a metà

Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 torna di nuovo in gioco ma a metà

Paul Gascoigne dentro o fuori dall’Isola dei Famosi 2021? Per due puntate ci siamo fatti questa domanda fino a quando il campione, con tanto di tutore alla spalla, è rientrato in gioco. Per lui la possibilità di rimettersi in carreggista scampandola dalle nomination di giovedì scorso ma anche di dormire sopra una brandina fino a quando il problema non sarà sparito e tutto perché la produzione non vuole fare a meno di un concorrente come Gazza che è mancato molto ai fan del programma nei giorni scorsi ma anche allo stesso Awed rimasto orfano anche di Vera Gemma. Ma cosa ne sarà di lui adesso? In un gioco come questo si può diventare un peso quando non si può dare una mano ma siamo sicuri che i naufraghi lo grazieranno ancora.

Paul Gascoigne passa in secondo piano? Adesso i naufraghi vogliono solo cibo!

Sono pochi i momenti in cui Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 si è messo in gioco in questi giorni e così il resto lo scopriremo solo questa sera quando il programma tornerà in onda rischiando seriamente di perdere una pedina così importante. Il calciatore si è spesso messo in gioco soprattutto in termini di battute e racconti stregando i naufraghi e anche il pubblico ma adesso sembra che l’unico problema di tutti sia il cibo e questo ha spostato un po’ l’attenzione su altro. Paul Gascoigne riuscirà a rimettersi in pista? Siamo sicuri che questa sera scopriremo quale sarà il suo destino in Honduras.

