Paul Gascoigne/ Infortunio spalla, come sta? L’ultima bravata all’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne è l’ultimo di una lunga serie di naufraghi chiamati ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di problemi di salute. La partecipazione al reality in Honduras per l’ex calciatore non si era rivelata fortunata sin dalle prime battute, quando durante una delle prove iniziali si era fatto male a una spalla. La sua permanenza era stata così messa in dubbio ma alla fine Gascoigne era rimasto con i suoi compagni limitandosi però solo ad osservare l’operato degli altri e, tutt’al più, prendere il sole in versione integrale. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate e questo ha necessitato il suo ritiro forzato. E’ stata la stessa Ilary Blasi a darne l’annuncio ufficiale: “Purtroppo il bollettino medico non è buono per le tue condizioni. Le tue condizioni sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura”.

Un infortunio fatale, dunque, per Paul e che ha contribuito a mettere la parola fine alla sua permanenza in Honduras: “Ho un po’ di dolore perché si sono rotti i legamenti e il tendine della spalla, ma sto bene perché ho mangiato il gelato”, aveva commentato in collegamento dall’hotel, facendo sorridere la padrona di casa e lo studio.

PAUL GASCOIGNE: COME STA DOPO L’INFORTUNIO ALLA SPALLA ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Quello di Paul Gascoigne è il quarto ritiro dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi dopo quelli di Beppe Braida (tornato in Italia per via delle condizioni di salute dei suoi genitori), Brando Giorgi ed Elisa Isoardi (entrambi vittime di un incidente all’occhio). Dopo la sua uscita di scena, tuttavia, non si sono avute più altre notizie sul suo conto e sulle successive condizioni di salute legate al problema alla spalla ed anche dai suoi social al momento non sarebbero trapelate novità. Di Gascoigne, tuttavia, resterà memorabile la simpatia emersa anche poco prima di congedarsi definitivamente dall’Isola, quando Ilary Blasi ha mostrato la sua ultima bravata. Un filmato sorprendente ha infatti immortalato l’ormai ex naufrago intento a rubare del cibo dall’hotel che lo ospita. Un’ultima bravata che ha contribuito a far sorridere lo studio confermando, come spiegato dalla conduttrice, “lo spirito acceso” dell’ex sportivo. A conferma della grande simpatia nei confronto dell’ex calciatore, anche un post sul profilo social dell’Isola in cui Gascoigne spiega di stare bene perché mangia del gelato: “Paul ci manchi già”. Tanti utenti, però, hanno dimostrato di non sentire affatto la sua mancanza definendolo più che simpatico, “maleducato”.

