Paul Gascoigne invita bambino in campo poi gli fa sgambetto/ Video “follia” a Glasgow

L’ultima “follia” di Paul Gascoigne: l’ex calciatore, in campo a Glasgow per disputare con le Legends dei Rangers il match organizzato per festeggiare i 150 anni del club, nel pre partita ha invitato un bambino che si trovava in tribuna a scendere in campo per scambiare qualche palleggio con lui e con i compagni, ma poi improvvisamente gli ha fatto lo sgambetto. Inizialmente per il piccolo tifoso sembrava il coronamento di un sogno, ben presto però quel momento si è trasformato in un incubo.

Il bambino, subendo il tackle del suo idolo, è caduto sul prato ed è rimasto per terra per diversi minuti: l’espressione dolorante e le frasi di lamento. La delusione è stata immane. Il campione inglese, dopo avere compreso il danno, si è avvicinato insieme ai compagni per sincerarsi che il piccolo stesse bene. Un altro giocatore lo ha aiutato a rialzarsi. Lo sgambetto del Gazza sicuramente voleva essere scherzoso, ma evidentemente la sua vittima non era della stessa idea, così come i tanti che hanno assistito inorriditi alla scena.

Paul Gascoigne invita bambino in campo, poi gli fa lo sgambetto: il video registrato a Glasgow

La scena di Paul Gascoigne che invita il bambino a scendere in campo e poi gli fa lo sgambetto, come riportato da Fanpage, è stata immortalata in un video. Il mondo del web, alla sua visione, è rimasto sostanzialmente a bocca aperta. Le numerose “follie” dell’ex calciatore inglese sono ormai note ai più, ma nessuno si aspettava che questa volta la vittima potesse essere un piccolo tifoso. È così che il campione è stato riempito di critiche.

Un peccato, perché inizialmente questa volta la leggenda dei Rangers era vicinissima ad essere elogiata. I presenti allo Stadio di Glasgow, quando hanno visto il calciatore invitare il piccolo a scendere in campo, erano pronti ad immortalare la toccante immagine, poi però il tutto si è trasformato in una brutta visione. A farne le spese è stato il povero bambino, che difficilmente dimenticherà questo momento.

Gazza called him on the park to do THAT? pic.twitter.com/k4hJUtcp51 — Lint (@Zeshankenzo) March 27, 2022













